Paolo Guerrero: Alianza Lima le hará homenaje en Matute antes enfrentar a Inter de Porto Alegre |VIDEO

La expectativa que existe por ver a Paolo Guerrero enfrentando a Alianza Lima con Inter de Porto Alegre ha generado entusiasmo, no solo de los hinchas, sino también de la administración del cuadro victoriano que planifica un significativo homenaje al jugador en la Copa Libertadores.



Gustavo Cevallos, gerente victoriano, reconoció que este miércoles no pasará inadvertido para el 'Depredador'. "Será un partido especial para nosotros, Paolo Guerrero es formado en Alianza Lima, estuvo mucho tiempo aquí. Nunca ha vestido profesionalmente la camiseta de Alianza, que es el club al cual le tiene tanto cariño. Para nosotros y para él va a significar algo especial"



"Paolo Guerrero es una persona muy querida en el Perú, y queremos hacerle algo sorpresa, pero a la vez especial, por que él lo merece. No es tan sencillo porque la Conmebol no permite hacer nada al respecto, así que vamos a buscar el momento presentamos lago para él, pues es necesario hacer una distinción", dijo el gerente de Alianza Lima.



Gerente confirma homenaje a Paolo Guerrero en Matute.

Hoy sobre el mediodía Paolo Guerrero y sus compañeros abordaron un vuelo que tras cinco horas de vuelo arribará a Lima. Se espera un recibimiento especial para el delantero de la selección peruana que sería homenajeado por la directiva de Alianza Lima, minutos antes del partido por el Grupo A de la Copa Libertadores.



En Lima, Inter de Porto Alegre realizará un entrenamiento el martes y luego quedaría listo para el encuentro del miércoles por la noche. Una victoria dejará a los brasileños clasificados como líderes del Grupo A y a los íntimos en el fondo de la tabla.