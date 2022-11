Avaí FC no tardó en entregar el buzo blanco y azul al profesional que se encargará de llevar al cuadro de Florianópolis de regreso al Brasileirao (Serie A) y esa responsabilidad recaerá en Alex (Alexsandro de Suoza) ídolo de Palmieras. El entrenador de 45 años llega a Ressacada para formar un equipo con sangre joven, donde los jugadores veteranos, como Paolo Guerrero (38 años), no tendrían lugar.

Alex será presentado este 22 de noviembre en el club y una de las directivas para el DT, quien llega procedente de la Sub 20 de Sao Paulo, será implementar un equipo joven, donde los 35 años sería la edad límite, según la petición de Julio César Heerdt, presidente del club, que tiene la misión de regresar al equipo la primera división en el año de su ‘Centenario’.

Tras el anuncio de la llegada de Alex como nuevo entrenador del Avaí FC, algunos jugadores experimentados anunciaron su salida, entre ellos Muriqui (36 años) quien deja la ‘Ressacada’ tras finalizar su contrato en noviembre y no fue renovado, pese a que en la última temporada anotó 8 goles.

Alex firmó como nuevo DT de Avaí (Foto: @avaifc)

Paolo Guerrero, con 39 años en el 2023, sin epacio en Avaí

Más complicado es el caso de Paolo Guerrero, que también finalizó su contrato en noviembre y a diferencia de Muriqui, no anotó un solo gol desde su llegada Avaí FC y tampoco contabilizó asistencias. “ Me gustaría agradecer a Avaí por confiar en mi trabajo, y especialmente a los fans que me abrazaron. Lamentablemente el año no terminó como nos hubiera gustado, pero estoy seguro de que el club se volverá a organizar para regresar a la primera división ”, expresó Muriqui.

Alex será presentado el martes como DT de Avaí

Alex todavía permanece en Teresópolis, Río de Janeiro, donde finaliza el curso para obtener la Licencia PRO de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), requisito para trabajar en la Serie A y en el fútbol internacional. El mes pasado, tras la eliminación del São Paulo en el Campeonato Paulista, anunció su salida del club.

“ Estoy terminando la parte burocrática. Realizar los permisos necesarios. Después de cinco años estudiando, investigando y en la televisión, opte en el 2020 probarme como entrenador y São Paulo me dio una oportunidad. Pasé 19 meses viviendo dentro de un centro de formación. Esta semana terminaré la etapa de licencias, y comenzaré mi experiencia como entrenador de un equipo principal ”, contó Alex.

Con el nuevo técnico y también llegó el nuevo director de fútbol, André Martins, con quien Avaí empieza a armar la plantilla para 2023, donde competirá contra el Catarinense, la Copa de Brasil y la Série B do Brasileiro, con el objetivo final de volver a élite del nacional en el año de su centenario.