Paolo Guerrero: Alondra García Miró festejó golazos del 'Depredador' con Doña Peta y su familia en palco exclusivo

Paolo Guerrero se lució hoy en el partido del Inter de Porto Alegre marcando dos golazos que hicieron vibrar a todos los hinchas del club brasileño, a los peruanos y, por supuesto a Alondra García Miró , quien estuvo alentando al 'Depredador' junto a Doña Peta, el Chino Take, Julio 'Coyote' Rivera y su pareja, y festejaron los goles a más no poder en un palco exclusivo que el delantero reservó para los suyos.



Un familiar de Paolo Guerrero publicó unas fotografías y videos de Alondra García gritando los goles del delantero del Inter de Porto Alegre y el rostro de la modelo no reflejaba otra cosa que felicidad, ya que el jugador habría dedicado su segundo gol a su amada y Doña Peta.

En las imágenes de Instagram, Alondra García Miró se abraza a la pareja del 'Coyote' Rivera y ríe feliz con ella por el golazo que Paolo Guerrero anotó al Palestino de Chile por la Copa Libertadores.



Alondra García Miró y la familia de Paolo Guerrero festejaron triunfo del 'Depredador'

DEDICÓ GOL A HIJO DEL COYOTE



El momento emotivo de la noche fue cuando Paolo Guerrero se acercó hasta la tribuna y se dirigió al palco donde estaba su familia y le dedicó el primer gol que anotó al hijo fallecido de su hermano Julio 'Coyote' Rivera emocionándolo a él y a Doña Peta hasta las lágrimas.



La presencia de Alondra García Miró en Brasil confirmaría una vez más que Paolo Guerrero decidió darse una segunda oportunidad en su romance con la modelo y todo parece ir de viento en popa, ya que la joven se muestra muy en confianza con la familia del jugador.