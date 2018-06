¿Paolo Guerrero debe arrancar en los amistosos? [FOTOS]

Varios personajes relacionados al balompié hablaron sobre el jugador Paolo Guerrero .



Julio César Uribe (Mundialista)

1. Dependerá de cómo llegue físicamente, creo que no está lejos de su mejor forma. No pienso que sea un problema que tenga que salir un compañero si arranca Paolo. Será una variante más para Ricardo (Gareca).

2. Francia es una gran selección, da gusto verla jugar, pero tampoco es un monstruo de dos cabezas. Será difícil, pero no imposible.



Rubén ‘Panadero’ Díaz (Mundialista)

1. Estos dos amistosos que quedan caerán de perillas para que llegue con fútbol. Yo lo pondría. El sacrificado sería Carrillo, porque ‘Orejas’ Flores y Cueva son los cerebros del equipo.

2. Francia es un equipazo, tiene para armar tres selecciones. Si le ponemos la pelota al piso y le bajamos las revoluciones podemos complicarlo.



Luis Trisano (Periodista)

1. Debe ser titular, porque Paolo al 70 por ciento de sus condiciones es mejor que cualquiera que juegue en su posición. Carrillo o Farfán, uno de los dos sería el que salga del once.

2. Francia es un cuadrazo, uno de los favoritos para ganar el Mundial. Debemos fijarnos más en ganarle a Dinamarca y Australia.

Mensaje a Paolo Guerrero a niño Sebastián

Eusebio ‘Chevo’ Acasuzo (Mundialista)

1. Yo lo pondría, físicamente no creo que esté mal porque estuvo entrenando. Ojalá que el estrés de no saber si iba o no el Mundial no le pase factura y eso se transforme en lesión. El que dejaría el once sería Farfán. Así jugaban antes que lo castiguen, por lo que no debería haber problemas para Gareca.

2. Francia es un rival de temer, pero cuidado que Australia goleó a los checos y en los mundiales siempre hay un equipo revelación y espero que sea Perú.



Christian Martinoli (Mexicano/periodista de TV Azteca)

1. Guerrero debe jugar siempre. Su potencia y letal instinto en los últimos 25 metros de la cancha jamás pueden estar fuera. Tanto peleó él y Perú por su presencia en Rusia que sería una incoherencia no colocarlo.

2. Francia es candidato al título. Por plantel, ductilidad técnica y velocidad. Perú deberá estar muy concentrado cuando la enfrente. Dinamarca será el rival de Perú para llegar a octavos. Es un equipo que maneja su juego en bloque, se hace fuerte en lo físico y trabaja bien la pelota parada. Australia basa su juego en el músculo y la velocidad, pero carece de talento.

Germán Leguía (Mundialista)

1. Conociendo a Ricardo Gareca, no creo que Paolo Guerrero sea titular, por lo menos esa es mi opinión.

2. No se puede establecer qué rival es más fuerte que el otro. Hay que recordar que jugaremos un Mundial y allí todos son difíciles.



Omar Ruiz de Somocurcio (Periodista)

1. Lo de Guerrero dependerá de cómo esté en lo físico, mental y de distancia. Si no está al cien por ciento, hay que llevarlo de a poco.

2. Los amistosos son engañosos. Francia está un escalón más arriba, pero son humanos como nosotros. A Dinamarca y Australia les podemos ganar.