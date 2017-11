¿Paolo Guerrero positivo en antidoping? El jugador peruano se encuentra en el ojo de la tormenta luego que medios argentinos informaran que habría dado positivo en el examen antidoping tras el partido que disputó la selección peruana frente a Argentina.



Las cadenas argentinas TyC Sports y ESPN lanzaron la noticia a través de sus redes sociales sobre el antidoping de Paolo Guerrero y diversos periodistas gauchos comenzaron a ratificar la noticia.



Indicaron que los jugadores que fueron elegidos mediante sorteo para el control antidoping tras el partido Argentina vs Perú fueron: Paulo Dybala, Alejandro 'Papu' Gómez por la Albiceleste, Paolo Guerrero y Edison Flores por la blanquirroja.



Tras lanzar la bomba, que podría dejar fuera a Paolo Guerrero de la Selección peruana y del mundial, si le ganamos a Nueva Zelanda, los medios argentino realizaron un seguimiento a la situación del jugador peruano.

"Malas noticias para Perú: Paolo Guerrero dio positivo en el control de doping tras el partido con Argentina por las Eliminatorias", escribió la cuenta oficial de Twitter de Sports Center‏.

"#90MinutosFOX | @PolloVignolo: "A Paolo Guerrero le dio positivo el control antidoping en Argentina vs. Perú en la Bombonera", escribió la cuenta oficial de Fox Sports Argentina en Twitter.

¿QUÉ ES LA SUSTANCIA S6?



Fernando Solera, presidente de la Comisión de Antidóping de la CBF manifestó que la sustancia que dio un resultado adverso positivo a Paolo Guerrero fue un estimulante.



“Lo que existe en el momento es un resultado analítico adverso para la sustancia S6 estimulante, estimulantes que están en la categoría S6. Puede provenir de una medicación utilizada, y ahí no es un resultado positivo. Lo que está en la lista de la WADA no puede ser administrado, sólo si el jugador (Paolo Guerrero) tiene una justificación médica. Necesita una robusta documentación”, afirmó Solera en SporTV.



Fernando Carlos, periodista de ESPN y Sport Center, informó a través de su cuenta oficial de Twitter que la noticia se haría oficial en unas horas. Además, aseguró que la sanción para Paolo Guerrero sería de 2 a 4 años.

Será oficial en horas. Droga social, la sanción rondaría de 2 a 4 años. El plantel ya lo sabe https://t.co/jeaWlgc8px — Fernando Carlos (@fercarlos75) 3 de noviembre de 2017

Andrés Agulla, otro reconocido periodista de ESPN, informó en su cuenta de Twitter la noticia. Él aseguró que la Federación Peruana de Fútbol ya había sido informada que Paolo Guerrero habría dado positivo en la prueba antidoping.

La @TuFPF ya fue comunicada. Paolo Guerrero dio positivo en el antidoping del partido vs Argentina. Obviamente se perderia el repechaje — Andres Agulla (@aagulla_espn) 3 de noviembre de 2017

PODRÍA SER SUSPENDIDO DOS AÑOS



¡Malas noticias para Paolo Guerrero! En un caso de dopaje, el deportista que obtiene un resultado positivo en una prueba de dopaje puede ser inhabilitado de toda competencia nacional e internacional por un periodo de hasta 4 años.



Erick Garay, vocero de la Comisión Nacional de Dopaje en el Perú, comentó que existen dos tipos de sanciones en estos casos. Paolo Guerrero, correría con la sanción más drástica.



"El deportista puede recibir 2 años de sanción en el que queda suspendido de toda competencia nacional e internacional por consumir sustancias específicas (anabólicos)", indica Garay.



"Además también puede recibir 4 años de sanción por consumir sustancias no especificas (drogas), esta es la sanción más drástica", agregó.



PAOLO GUERRERO SE PRONUNCIÓ



Paolo Guerrero habría indicado a Fernando Solera, presidente de la comisión antidopaje de la CBF, sobre el resultado antidoping.



"Él dijo que estaba con gripe muy fuerte y se le administró ese tipo de medicamento, esa información vino del jugador (Paolo Guerrero) y es fruto de la conversación que tuve con él y con el Flamengo. La CBF hoy está cerrada y yo no tuve acceso a ninguna comunicación oficial", reveló Fernando Solera ESPN Brasil.



"Lo que puedo decir es que me reuní con el Flamengo, lo hice hoy por la mañana, y la información que tenemos es que el resultado analítico adverso de Paolo Guerrero es medicamento administrado en la selección peruana, el jugador habló eso para mí, el médico del Flamengo habló , pero todavía no he visto el resultado ", dijo Fernando Solera ESPN Brasil.



DIFERENCIAS ENTRE DOPAJE POSITIVO Y RESULTADO ANALÍTICO ADVERSO



"La Agencia Mundial contra el Dopaje (WADA, por sus siglas en inglés), define el "resultado analítico adverso" como la presencia de una sustancia prohibida o sus metabolitos (productos derivados) o marcadores que evidencian el uso de métodos prohibidos. Lo anterior no quiere decir que todos estos resultados sean diagnósticos sean como dopaje positivo, ya que los resultados analíticos adversos incluyen todos los resultados de Exención por Uso Terapéutico (EUT) así como índices de Testosterona / Epitestosterona elevados"



Es importante mencionar que, bajo esta línea, la cantidad de resultados analíticos adversos es mayor que la cantidad de resultados de dopaje positivo que se registran en el mundo del deporte.

