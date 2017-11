Paolo Guerrero: Erick Osores aclara polémica sobre novia de jugador y prueba antidoping [VIDEO y FOTOS]

El periodista deportivo Erick Osores utilizó su espacio televisivo para aclarar información que dio sobre la prueba antidoping de Paolo Guerrero. El conductor precisó que en ningún momento dijo que la "mujer del jugador se coqueaba".



Erick Osores indicó que habló sobre las posibles causas que habrían provocado que Paolo Guerrero de positivo en la prueba antidoping. "Existen casos que una persona se puede contaminar al tener contacto con otra", explicó el periodista.



Esta mañana, Erick Osores explicó que una hipótesis es que Paolo Guerrero no consuma drogas, pero que si esté en contacto con alguien que lo hizo. El periodista le consultó sus dudas al especialista Victor Carpio de la Comisión Nacional de Antidopaje.



Erick Osores y su temeraria teoría

Especialista responde por teoría de Erick Osores

Victor Carpio mencionó el caso de un golfista guatemalteco que dio positivo en una prueba de antidopping. El deportista llevó el caso a los tribunales y se reveló que era su novia quien consumía cocaína y que en el acto amatorio se contaminó.



Erick Osores indicó que habló con un jugador que le dijo que cuando tienes contacto con alguien que consume cocaína, tienes la opción de llevarla a tu organismo. "No digo que sea el caso, pero me contó un futbolista que le dan charlas sobre el tema del control. Si incluso te metes con alguien que lo haga, te puedes contaminar", dijo el periodista.



​Paolo Guerrero fue suspendido por 30 días de toda actividad deportiva por FIFA y no jugará partidos del repechaje a Rusia 2018 entre Perú vs Nueva Zelanda. Según el comunicado oficial de la Federación Peruana de Fútbol, Paolo Guerrero, fue inhabilitado de toda competición por un periodo de 30 días.

Erick Osores

