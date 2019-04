Paolo Guerrero se mostró disconforme con el árbitro y fue duro contra el defensa argentino Walter Kannemann tras perder con Internacional la final ante Gremio por el Campeonato Gaúcho.



"Yo le dije al árbitro: 'Por favor, mire la jugada con Kannermann'. Él solo me agarra, ni mira la pelota solo me mira a mí... Y todo el tiempo me está agarrando... Creo que tienen que mirar más a Kannemann ahora que empieza el Brasileirao. Porque lo único que hace es agarrar y eso no existe en el fútbol, hay que jugar a la pelota", dijo Paolo Guerrero en caliente tras perder la final del Campeonato Gaúcho.



"Kannemann me pisó, yo lo agarré, porque me estaba pisando el pie, ahí lo empujé y me sacó tarjeta amarilla. Deja mucho que desear el arbitraje de hoy", agregó Paolo Guerrero.

Una muestra del duro duelo personal entre Paolo Guerrero y Walter Kannemann se dio desde el inicio del partido. El argentino arremetió contra el delantero con golpe de codo.

Paolo Guerrero recibió terrible codazo y encaró a su rival con furia en la final Internacional vs Gremio

Paolo Guerrero cumplió con marcar en la tanda de penales de Internacional, pero finalmente Gremio se impuso por 3-2 y se coronó campeón del Campeonato Gaúcho.

Paolo Guerrero arremetió contra el árbitro y a jugador rival tras perder final con Internacional

Paolo Guerrero contra Kannemann

