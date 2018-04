Paolo Guerrero: Asistentes de Ricardo Gareca cayeron de sorpresa en Brasil [VIDEO y FOTOS] 

Les cayeron de sorpresa. Paolo Guerrero y Miguel Trauco, goleador y marcador del Flamengo, recibieron la visita inesperada de Néstor Bonillo y Adrián Vaccarini, asistentes de Ricardo Gareca que llegaron hasta Brasil para realizar algunos test físicos a ambos jugadores de la selección peruana.



Los preparadores físicos de la selección peruana recibieron la misión de Ricardo Gareca de evaluar el nivel de los peruanos, en particular a Paolo Guerrero que no juega un partido competitivo desde hace cinco meses.



Paolo Guerrero será evaluado durante un par de días y dependiendo de su rendimiento se le encargará un trabajo focalizado para que pueda volver de la mejor manera a la selección peruana. Similar trabajo se realizará a Miguel Trauco y Christian Cueva quienes no suman continuidad según el análisis de Ricardo Gareca.



En tanto, Paolo Gueeerro está a la espera de su viaje este 1 de mayo rumbo a Suiza, donde dos días después tendrá que sustentar su inocencia ante el tribunal del TAS, donde el goleador de la selección peruana interpuso una apelación para quedar absuelto del caso de dopaje que fue castigado con una sanción de seis meses de suspensión.