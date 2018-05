Paolo Guerrero en el TAS y su conmovedor mensaje antes de su audiencia: "Mantengo la cabeza en alto" [FOTOS]

Paolo Guerrero declara en la audiencia del TAS defendiendo su derecho a ser declarado inocente del supuesto doping por el cual fue castigado por la FIFA. Previamente a su llegada a la cita en Suia, el capitán de la selección peruana dejó un emotivo mensaje en Facebook.



"Los miedos que no afrontamos se convierten en nuestros límites. A lo largo de mi vida, la constancia me enseñó a sobrepasar obstáculos difíciles. Yo mantengo la cabeza en alto, con muchas ganas de regresar donde soy feliz. Me siento #cadavezmascerca #modoguerrero #pg9", escribió Paolo Guerrero en Facebook.

Paolo Guerrero llegó hoy al TAS junto a sus abogados sin hacer declaraciones y entrando rápidamente al interior del tribunal, que posiblemente emita hoy mismo un fallo que permitiría al jugador del Flamengo regresar a las canchas y verlo en junio en el Mundial Rusia 2018.



Decena de hinchas llegaron hasta los exteriores de las oficinas del TAS para darle apoyo y alentar a Paolo Guerrero, quien agradeció con una sonrisa y rápidamente ingresó a la audiencia.

De ser positivo el resultado, Paolo Guerrero regresaría a las canchas este domingo en el partido del Flamengo del torneo brasileño y volvería a vestir la camiseta de la selección peruana el próximo 29 de mayo en el Estadio Nacional.