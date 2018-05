Paolo Guerrero a la BBC: "Confío en la justicia Suiza y entreno para jugar el mundial" [VIDEO y FOTOS]

Paolo Guerrero corre al rededor del lago Zúrich, busca estar en forma mientras espera que el Tribunal Federal de Justicia Suiza estudie la posibilidad de revisar el fallo del TAS y permitirle jugar el Mundial de Rusia 2018 con la selección peruana .



Mientras Paolo Guerrero se ejercita en el parque 'Arboretum', el periodista Paul Harris de la BBC aborda al capitán de la selección peruana quien le confiesa en drama que está viviendo "Creo en la justicia de Suiza y por eso estoy aquí, entrenando, porque puede ser que en pocos días salga la decisión. Y si Dios quiere, después me puedo integrar a la selección para participar en el Mundial", señala el peruano que no deja de soñar con Rusia 2018 .



Paolo Guerrero se encuentra en Suiza junto al presidente de la FPF, Edwin Oviedo. "Vinimos porque tuvimos una reunión con el señor (Gianni) Infantino (presidente de la FIFA)", pero tras esta reunión estéril el goleador de la selección peruana espera que el Tribunal Federal, que rige las normas sobre todos los organismos suizos , entre los cuales están la FIFA y el TAS, pueda dictar una sentencia a favor del goleador de la selección peruana .



La BBC reconoce que el caso de Paolo Geurrero es complicado y pide le aclare su momento. "Yo no me explico por qué he sido castigado . Casi nadie en Perú lo entiende (…) Yo no he hecho trampa (...) Todo el mundo sabe que en ningún momento quise hacer trampa. Estoy tratando de que el tribunal de justicia se dé cuenta de que en mi país el mate de coca es algo cultural", afirmó.



Paolo Guerrero no supo explicar como se contaminó de una sustancia prohibida. "En realidad no sabemos, se supone que fue un mate de coca. No sabemos. Lo que ingerí antes de salir para Argentina fue un té de anís. (Me lo tomé) después del almuerzo porque tenía problemas en el estómago, sufro de gastritis y después del almuerzo le pedí un digestivo al doctor de la selección peruana ", le cuenta a la BBC.



Paolo Guerrero también involucró a la nutricionista de la selección peruana . "Ella escuchó que le pedí un digestivo al doctor y me sugirió que tomara un té de anís para que me fuera mejor porque tenía el estómago hinchado. Me trajeron una taza de té con el sobre para abrirlo yo y comprobé que era un té de anís y yo mismo lo disolví en el agua y me lo tomé".



Luego Paolo Guerrero contó un detalle que no había revelado en el Perú. El jugador de la selección peruana tomó un segundo té junto a sus familiares y amigos, que lo fueron a visitar al hotel donde Perú se concentraba. "Pedimos bebidas, mi mamá se tomó una Coca Cola, mi amigo un café, otro amigo un agua. Y tres amigos nos pedimos té de anís y nos trajeron la jarra ya preparada ", recuerda.



El goleador de la selección peruana también aprovechó para agradecer todas las muestras de apoyo de sus colegas y de los principales capitanes de las selecciones que estarán en el Mundial de Rusia 2018 .