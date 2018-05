La situación de Paolo Guerrero ha despertado la indignación de la hinchada peruana. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) decidió suspender por 14 meses al futbolista y con eso, lo dejó definitivamente fuera del Mundial Rusia 2018.

Vía redes sociales, los hinchas peruanos se han pronunciado sobre esta suspensión y la consideran como injusta. Según señalan, Paolo Guerrero es el jugador que llevó a la selección peruana hasta la clasificación y que siempre dio todo en la cancha de juego.

Quien ha decidido referirse al tema es el periodista Beto Ortiz. El conductor de 'Beto A Saber', quien siempre se ha declarado como un fanático de Paolo Guerrero, tuvo palabras duras sobre todo el asunto.

"Pudo haberse quedado tranquilo pero no, Paolo se puso necio: pretendía que le bajen la sanción a cero. Resultado: él se quedó sin mundial y nosotros, sin Paolo. Qué tristeza. La soberbia se paga muy caro", escribió en su cuenta Facebook Beto Ortiz.

Rápidamente, la polémica publicación del periodista levantó la ira de miles de hinchas, quienes le intentaron explicar a Beto Ortiz que si Paolo Guerrero no apelaba a la sentencia, cualquier otro organismo deportivo podía hacerlo.

Así como Beto Ortiz, Magaly Medina también se refirió al tema de Paolo Guerrero y le dirigió unas palabras por la situación. "Yo entiendo personalmente, que tengas una verdad y que un tribunal no te la crea. Una vez me pasó en la vida: no creyeron mi verdad, sabiendo cuál era, teniendo mi conciencia tranquila. Suele suceder, Paolo Guerrero. Así son las cosas"

