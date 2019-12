Paolo Guerrero ha sido uno de los jugadores más buscados de la semana. El goleador del Inter de Porto Alegre, volvió a ser determinante para los colorados ante Botafogo. El 'Depredador’ ahora uno de los inminente refuerzos de Boca Juniors para la temperada 2020 habló sobre su definitiva llegada a Argentina.

Paolo Guerrero ha sido el ‘caballito de batalla’ de ambas listas que pugnan el poder en Boca Juniors es por eso que su llegada se da por descontada a la Bombonera, después del 8 de diciembre fecha de las elecciones en el equipo azul y oro. Para la prensa argentina es vital saber lo que piensa el peruano antes de esta fecha y se contactó con el goleador tras el partido con Inter de Porto Alegre.

“Ahora estoy enfocado en el Inter, en los últimos dos juegos que nos queda en el Brasileirao. De lo que pueda pasar después que termine nuestro campeonato prefiero no hablar. Hoy estoy enfocado en nuestro objetivo, que es la clasificación a la Copa Libertadores. De después no puedo decir nada. Hoy solo se rumores, no tengo detalles”, dijo Paolo Guerrero que esta temporada anotó 19 goles en 39 partido.

Paolo Guerrero no es indiferente a los deseos que ha despertado en el universo que envuelve a Boca Juniors . “Sin duda estoy feliz, aunque no he logrado los objetivos este año. Tuvimos la oportunidad de obtener un título (Copas Brasil) , pero desafortunadamente no fue así. Ahora, como dije, lo que sucederá más tarde no lo sé. Siempre será lo mejor para el club y para mí, pero ahora estoy concentrado en los dos juegos restantes”, sintetizó el capitán.