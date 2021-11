Los rumores que colocaban a Paolo Guerrero cerca de firmar por Boca Juniors se vienen diluyendo poco a poco. Según informó ESPN, la visita de emisarios del club ‘xeneize’ al delantero peruano no habría tenido resultados satisfactorios.

El periodista Diego Monroig de ESPN contó en el programa ‘90 minutos’ que Jorge ‘Patrón ‘Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, y el médico del club, Jorge Batista, visitaron a Guerrero, como parte de una serie de reuniones con otros futbolistas.

“Ayer en horas de la tarde se conoció sobre un viaje del ‘Patrón’ Bermúdez y el médico del plantel a varios destinos, Perú no fue el único país que visitaron y Paolo no fue el único jugador por el que preguntaron”, señaló.

En ese sentido, el hombre de prensa estimó que son pocas las posibilidades de Paolo Guerrero de ser fichado por Boca Juniors. Las razones serían su edad (38 años) y sus últimas lesiones.

“Preguntaron por Paolo Guerrero, querían saber sobre el estado físico en el que estaba. Sobre la información que tengo, Paolo tiene más chances de recalar en el fútbol brasileño que en Boca”, sentenció.

Según informó El Comercio, Boca Juniors tiene información de primera mano sobre la salud del delantero nacional ya que el médico del cuadro xeneize no ha preguntado por él, sino que personalmente lo ha atendido en Lima. Por este motivo, no es descabellado pensar que el hecho de no concretar el fichaje tenga que ver con esta evaluación.

