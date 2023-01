Paolo Guerrero ha jugado su última carta para intentar subirse al ‘Chichoneta’ que esta temporada no solo busca el tricampeonato de Alianza Lima en La Liga 1, sino que ha preparado un equipo para buscar romper una mala racha en la Copa Libertadores. El ‘Depredador’, después de experimentar una supuesta ruptura sentimental, está buscando volver a Perú y su primer acercamiento ha sido a La Victoria.

Milena Merino, periodista de GOLPERU, comentó en el programa ‘Código Fútbol’ que el circulo mas cercano al jugador ha buscado sondear el terreno con la administración de Alianza Lima y timbró al teléfono del último contacto que tuvo con el Gerente Deportivo del Club, José Bellina.

“ Paolo Guerrero llamó a Alianza Lima. No Paolo ¿no? Pero alguien del entorno de Paolo Guerrero llamó a Bellina a preguntar… No tuvo respuesta. No nos llames tú, nosotros te llamamos ”, dijo la comunicadora sobre uno de los jugadores más esperados por los hinchas, hasta hace dos años en Matute.

Paolo Guerrero quiso acercarse a Alianza Lima y esta fue la rspueta desde Matute (@golperu)

José Bellina reconoció diálogo con Paolo Guerrero

Cabe mencionar que la institución blanquiazul siempre soñó con tener al ‘9′ de la selección peruana en el plantel. Meses atrás, fue el mismo José Bellina, gerente deportivo, quien aceptó haber tenido repetidos diálogos el ‘Depredador’, pero que el delantero temrinó por rechazar las propuestas del club para jugar en el Avaí FC de Brasil.

Las consecuencias kármicas de la decisión, persiguieron al jugador hasta el día de hoy, pues no solo no tiene equipo, tampoco tuvo regularidad el 2022 en el equipo isleño, donde no anotó un solo gol, sino que no pudo evitar el descenso del club a la Serie B del Brasileirao y se perdió la recta final del torneo por el recrudecimiento de su lesión en la rodilla derecha.

Carlos Zambrano sí cumplirá su sueño con Alianza Lima

Quien sí parece cumplir el sueño de ponerse la blanquiazul es Carlos Zambrano, quien a diferencia de Paolo Guerrero, siempre mostró el interés de fichar por Alianza Lima, incluso antes de terminar la temporada con Boca Juniors, equipo con el cual por obvios motivos no renovó y este domingo sería la gran sorpresa que prepara el ‘Fondo Blanquiazul’, para la tarde del domingo en Matute.