Paolo Guerrero: Capitán de Suecia dijo que el peruano "debe ser inhabilitado" de Rusia 2018 [FOTOS y VIDEO]

Andreas Granqvist, capitán de la selección de Suecia, fue consultado sobre Paolo Guerrero antes del amistoso que disputarán los ‘vikingos’ contra la selección peruana rumbo a Rusia 2018.



En entrevista con el portal sueco ‘Fotbollskanalen’, Andreas Granqvist disparó contra Paolo Guerrero, indicando que el peruano no debería estar en Rusia 2018 por dar positivo en dopaje.



"La cocaína debe ir como dopaje junto a dos años de suspensión. No sé cómo se las arregló para volver. Es triste que si dio positivo, y ha tenido un producto no autorizado en su cuerpo, que todavía puede jugar", dijo Granqvist sobre la habilitación de Paolo Guerrero para jugar en Rusia 2018.



Capitán de Suecia habló sobre Paolo Guerrero. (Video: Buenos Días, Perú)

Paolo Guerrero fue sancionado por la FIFA al encontrarse el metabolito de la cocaína en una muestra de orina, después de consumir accidentalmente un mate de coca.



"Si él fue sancionado por eso, entonces debe ser inhabilitado. Absolutamente. Nosotros tuvimos un arquero que cayó por lo mismo por eso, él fue sancionado, eso puedo pensar", agregó el capitán de Suecia.



Tras el encuentro amistoso, las selecciones de Suecia y Perú viajarán a Rusia y quedarán concentradas a la espera de su debut. La ‘Blanquirroja’ lo hará en Moscú y los ‘Vikingos’ en la turística ciudad de Gelendzhik.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE