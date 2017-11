Paolo Guerrero: ¿'Careca' tiene en 'Foquita' el reemplazo del 'Depredador'? [VIDEO y FOTOS]

Trome encontró al profesor ‘Careca’ (Fernando Armas) y la ‘Foquita’ Farfán (Miguel Moreno) en una cancha de fulbito del Callao practicando la táctica que utilizarán para vencer a Nueva Zelanda, en estos dos partidos del repechaje, y así llegar al Mundial de Rusia 2018. El profe sabe que ahora que no contará con Paolo Guerrero, quien está suspendido por 30 días, su carta de gol es la ‘Foquita’, pero espera que el jugador se concentre en meter goles y deje de pensar en mover el ‘totó’.



“Estoy con la mecha prendida en el ‘Totomotic’ de Rusia, ahora que ha llegado mi oportunidad, no la voy a desaprovechar”, dijo el jugador mientras practicaba tiros libres bajo la atenta mirada del entrenador.



‘Foquita’, parece que el profe ‘Careca’ te va a tener en cuenta desde el arranque.

Como Guerrero, lamentablemente, ha tenido una suspensión, creo que soy el más indicado. Además, me asemejo mucho al juego de él, soy un 9 de área, aguanto bien... Imagínate, para estar con Melissa y Yahaira debo aguantar bien. Yo creo que el profe me tiene en sus planes.



Si haces un gol, ¿cómo lo vas a celebrar?

Cuando estaba con Melissa festejaba chupándome el dedo, con Yahaira movía el ‘totó’, ahora que estoy solito voy a celebrar con las manos... arriba en señal de triunfo.



Tienes la puntería puesta en Nueva Zelanda.

De hecho iremos al Mundial. Empatamos allá y aquí cerramos la clasificación con un gol



¿Qué mensaje le darías a Paolo?

Paolo es mi hermano de toda la vida, solo le pido que esté tranquilo, lo respaldamos, sabemos que es un líder y le prometemos el triunfo, vamos a jugar por él. Después del partido con Nueva Zelanda, en Lima, ya todo está organizado en el búnker y ahí la hacemos. El ‘Zorro’ se está encargando de las ‘carnes’, porque prepararemos una parrillada.

PROFE ‘CARECA’

Profe, ¿cuál es la táctica para jugar contra Nueva Zelanda?

La táctica es pensar en Paolo, en ganar, porque no podemos dejarlo fuera del Mundial, está con nosotros, con el equipo.



Ahora que no participará, ¿tendrá problemas para armar

el equipo?

Paolo es un muchacho tranquilo, que puso todo por el Perú, pero un equipo no depende de un solo jugador, están Farfán, la ‘Pulga’ Ruidíaz, ‘Orejas’ Flores... Tranquilos, no solo vamos a luchar por el Perú, vamos a luchar por Paolo. ¿Sabes que Pizarro me ha enviado 5 mil correos electrónicos, cientos de ‘wasap’ diciendo: ‘llámame, llámame’...? ¡No te voy a llamar!



¿La primera opción para reemplazar a Paolo es Farfán?

Es una pregunta que se hace Yahaira, si su primera opción es Farfán... sí, podría ser, lo importante es que haga goles.



¿Los va a tener chequeados?

Antes de irnos (a Nueva Zelanda) los hago orinar a todos, una muestra personal para ver si han tomado algún antigripal, hay que ser precavidos.



La ‘Foquita’ viene haciendo goles...

Pero le voy a confiscar el teléfono, él debe pensar en la pelotita, concentrarse en el partido y no en las ‘carnes’... si le damos el celular, aparecen imágenes de Melissa, Yahaira, Rosángela. Todo lo ve mujeres... Pensá en el gol, por favor, hacé goles.



El hincha está triste y preocupado por lo de Guerrero.

Yo al hincha le digo: ‘Quédate tranquilo, que vamos a ganar e iremos al Mundial’.



¿Conversó con Paolo?

Sí, está muy dolido, pero le hablé: ‘Quédate tranquilo, que nadie va a utilizar tu camiseta número 9’.



Ustedes viajan hoy en la noche a Nueva Zelanda, ¿cómo se han preparado para tantas horas de vuelo?

Vamos bien abrigados con calzoncillos triples de franela... como las horas de vuelo son largas, le indiqué a Solano que no me esté tocando la trompeta todo el tiempo. Además, estamos llevando nuestra propia comida y agua.



¿Vamos al Mundial?

De todas maneras ganamos y vamos, y si no, me regreso a Argentina y me voy al Mundial con ellos.