Paolo Guerrero: “No me la he jugado, simplemente he creído en mi fuente”, aseguró Carlos Alberto Navarro

POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

Fue la voz de la esperanza a la que un país se aferró y creyó. Fue una luz en tanta oscuridad y el amanecer a pleno sol. Carlos Alberto Navarro fue el periodista que anunció que Paolo Guerrero sí jugaría el Mundial y, pese a las dudas y argumentos de sus detractores, siguió defendiendo su verdad y el tiempo le dio la razón.



¿Ahora tiene que decirse ‘con los huevos de Carlos Alberto’?

No. Eso viene después que la sueltas, a las horas.

¿Qué fue lo primero que hiciste?

Cuando llegaron las repercusiones, llamé a mi familia y les pedí que no abran redes sociales y, si lo hacían, no respondan nada, que se echen grasa.



¿Has dormido bien?

Lo hice en un hotel.

¿Por seguridad?

Porque están pintando mi casa.



¿Y qué pasó?

Me desperté a las 5 de la mañana y lo primero que hice fue ir al baño, donde había dejado mi teléfono cargando.

¿Encontraste un mensaje?

De un abogado que me asesora en cuestiones deportivas. Era una sábana y al final leo un escrito que hace referencia al TAS. Pido que me lo traduzcan y me responden que todo era positivo.



¿Qué vino después?

Llamé a mis hijas, a la familia. Me puse feliz.

¿Sabías que te jugabas tu credibilidad?

Eso no se consigue en una noticia o en un día. Solo he confiado en mi fuente. Muero parado, como dice Rubén Blades.



Por donde vas, la gente te quiere...

A mí las redes no me afectan, soy de otra generación, así que esto es parte de la profesión.

¿Eres el ‘héroe’ del país?

Lo malo es que ahora tengo que seguir trabajando más, buscar más noticias.



Pero es un instante maravilloso...

Sí, porque la gente está feliz, el Perú está de fiesta.

¿Y los que te odian?

La alegría del pueblo vale más que la miseria de algunos.



¿Esta es una clase para los que desean estudiar Periodismo?

Cuando eres periodista, no puedes pensar: “Qué me van a decir”. Si piensas de esa manera, no te metas. No me la he jugado, simplemente he creído en mi fuente.

Ahora dime, ¿cómo queda Perú en el Mundial?

Eso es otro precio, ja, ja.



Gracias y felicitaciones.

A Trome por compartir conmigo este momento.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.