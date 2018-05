Paolo Guerrero: La desgarradora y emotiva carta de un niño al enterarse que capitán no irá al Mundial

Todos los peruanos están tristes por el caso Paolo Guerrero , quien tras el fallo del TAS no podrá estar con la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. Pero son los niños quienes más sufren por no ver a su ídolo vistiendo los colores de la 'Blanquirroja'.



Ese es el caso de Cristian Jampier Peña Santos, un niño piurano de tan solo 8 años que, con mucha emotividad, escribió un carta a Paolo Guerrero contando su historia de vida y brindando apoyo total en este difícil momento.



AQUÍ LA CARTA

"Hola Paolo Guerrero me llamo Cristian Jampier Peña Santos, tengo 8 años y vivo en cuchareta baja de Tumbes, me siento triste porque mi mamá me enseñó que en las noticias decías que te han cortado las piernas, me da mucha tristeza que te haya pasado eso".



"Pero ten fe que Dios te ayudará igual como me ayuda a mí, porque yo nací sin pies y soy feliz al lado de mi familia que me ayudan, te escribo esta carta para darte ánimos y desearte todas las bendiciones del mundo, espero que esta carta la puedas leer y algún día poderte conocer y jugar fútbol juntos".



"Porque aunque no tengo pies, siempre juego con mis amigos porque mis papás me enseñaron que nada es imposible, cuidate y no te des por vencido aunque no puedas jugar, siempre serás mi jugador favorito y un gran ejemplo para seguir luchando como un GUERRERO"