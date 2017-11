Paolo Guerrero: Cinco argumentos a su favor que evitarían drástica sanción y podría llegar a Rusia 2018

Paolo Guerrero obtuvo un resultado analítico adverso tras el control antidoping posterior al partido ante Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018. Fue suspendido por FIFA por 30 días hasta que termine la investigación y no estará en los duelos de repechaje Perú vs Nueva Zelanda.



Lo cierto, es que Paolo Guerrero tiene un examen médico con resultado negativo, eso de todas maneras lo hace merecedor a una sanción. No obstante, puede ir desde la mínima, un llamado de atención, hasta la máxima de cuatro años de suspensión. A los reincidentes se les suspende de por vida, no es el caso del atacante.



En ese sentido, el director ejecutivo de la Comisión Nacional Antidopaje del Perú (CONAD), Víctor Carpio, que es parte del proceso de Paolo Guerrero, se mostró optimista que con la posibilidad de tener presente al delantero ante una eventual clasificación a Rusia 2018. Una sanción mayor a seis meses lo dejaría fuera del Mundial.



Víctor Carpio informó que el panel de disciplina valora ciertos aspectos antes de sancionar, y en cinco de ellos, Paolo Guerrero tiene ventaja comparativa con otros casos que tuvieron sanciones drásticas.

Paolo Guerrero: Comisión Antidopaje del Perú dio su versión sobre el caso y desmintió alarmantes rumores

LOS CINCO PUNTOS CLAVES A FAVOR DE PAOLO GUERRERO:

1. Antecedentes:



"El panel disciplinario de FIFA tiene todos los antecedentes y récords antidopaje del deportista (Paolo Guerrero). Por ejemplo: cuántos controles tuvo este año, el año pasado, cómo es su comportamiento en cuanto a cultura antidopaje y educación antidopaje", dijo el directivo de CONAD.



2. Imagen y conducta antidoping:



"Es ese tema estanmos tranquilos. Paolo Guerrero es una persona que ha luchado contra el dopaje. Ha sido cara de la Comisión Nacional Antidopaje. Ha estado en Río de Janeiro con nosotros. En relación a los antecedentes del deportista no tiene ningún problema", acotó Víctor Carpio.



3. Récord de controles Antidopaje favorables:



"El último control que le hizo fue Conmebol fue el 15 de setiembre (2017). Otro en marzo y hubo uno más en Brasil en febrero. Eso le ayuda mucho. Por el contrario, hay otros deportistas que le hacen solo uno y ese sale positivo. Entonces la conducta es distinta", valoró el director ejecutivo.



4. La intencionalidad del deportista:

​

"Lo que se tiene que demostrar es si hubo o no intención de dopaje. Eso es lo primero que va a evaluar el panel de sanción. Además, analiza el tipo de deporte y sustancia. Es un jugador que ha tenido varios controles antidoping y está limpio en todos. Se va evaluar la intención del dopaje".



5. Responsabilidad compartida:



"Si Paolo Guerrero se auto-medicó es la responsabilidad del deportista. De lo contrario, es una responsabilidad compartida y se sanciona al entorno del deportista", afirmó. Es decir, el descargo de la Federación Peruana de Fútbol a través del informe médico, podría explicar la situación y aminorar la sanción.

Paolo Guerrero: Imagen de la lucha con el dopaje Paolo Guerrero: Imagen de la lucha con el dopaje

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.