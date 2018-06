¿Paolo Guerrero y Claudio Pizarro son amigos? Doña Peta hace esta impactante revelación | VIDEO

'Doña Peta' hizo una importante revelación sobre la relación que mantiene su hijo, Paolo Guerrero , con Claudio Pizarro , luego del supuesto complot que existía contra del 'Depredador' para que no disputara el mundial de Rusia 2018.

Como se recuerda, 'Doña Peta', presa de la 'calentura' del momento, indicó que detrás de todo lo que le sucedió a su hijo, al deshabilitarlo de jugar el mundial, se encontraba Claudio Pizarro y su padre . Al respecto, respondió:

"No es que me arrepienta tampoco, pero las cosas se daban. Pido disculpas por todo lo que he sentido. Para mí, era una campaña la que estaban haciendo, estaban hundiendo a Paolo", señaló 'Doña Peta' en entrevista con ATV.

Doña Peta acusa a la familia de Claudio Pizarro en el castigo de Paolo Guerrero

Asimismo, reveló que Paolo Guerrero y Claudio Pizarro , a pesar de los malentendidos extrafutbolísticos, mantienen una buena relación amical.

"Paolo es bien amigo de Claudio conversan y todo. Son amigos, se respetan" , agregó Doña Peta quien dejó en claro que su hijo es un jugador de 'selección y equipo', a diferencia de otros.

La selección peruana , tras su triunfo ante Arabia Saudita , enfrentará al conjunto sueco en el último amistoso de ambos equipos antes del Mundial Rusia 2018 .