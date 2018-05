Paolo Guerrero: Claudio Pizarro y su enigmático mensaje tras fallo del TAS y duras palabras de Doña Peta

El ex capitán de la selección peruana, Claudio Pizarro , mandó enigmático mensaje en Instagram un día después del fallo del TAS que dejó sin Mundial a Paolo Guerrero , pero sobre todo tras ser mencionado duramente por Doña Peta.



Según palabras de la señora, Claudio Pizarro y su padre son parte de un complot contra su hijo. ¿El 'Bombardero le respondió? ¿Qué fue lo que publicó?



"No importa lo que suceda, no importa cuán lejos parezca estar lejos de donde desea estar, nunca deje de creer que lo logrará". fue el enigmático post de Claudio Pizarro en Instagram.



Dicha frase es de Les Brown, un famoso motivador estadounidense de empresas.

Lo cierto es que Claudio Pizarro sigue haciendo noticia en nuestro país, y no solo porque la mamá de Paolo Guerrero habló de él, sino también porque los hinchas cuestionan su deseo de estar en el Mundial con la selección peruana.