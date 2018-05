El periodista Coki Gonzales arremetió contra el abogado de Paolo Guerrero , Julio García, debido a la reunión que propició el jugador, el pasado miércoles, con diferentes colegas de la televisión tras conocerse la sanción de 14 meses impuesta por el TAS.



A dicha reunión -con Paolo Guerrero- como es conocido asistieron Mónica Delta, Mávila Huertas, Federico Salazar, Nicolás Lúcar, Renato Cisneros, Pámela Vertiz, Milagros Leiva y Marisol García, pero se excluyó, según Coki Gonzales, a los periodistas deportivos que conocen a profundidad el tema. Incluye el propio Pedro Tenorio de Latina, con quien trabajan juntos en el noticiero matinal.

Vea también Paolo Guerrero: Las cinco increíbles revelaciones sobre fallo del TAS tras cónclave periodístico

Paolo Guerrero reveló detalles a periodistas sobre versiones que no se sabían del fallo del TAS Paolo Guerrero reveló detalles a periodistas sobre versiones que no se sabían del fallo del TAS

Aquí el cruce de palabras entre Coki Gonzales y el abogado de Paolo Guerrero:

Coki Gonzales: Lamento vernos después de que ayer (miércoles) esa reunión sea ‘markarianesca’, casi escondida y que se publicite después y no se invite prensa deportiva. La verdad que me huele mal esa reunión con respeto a Pedro Tenorio que estuvo en esa reunión ¿Por qué no se invitó a prensa deportiva?



Abogado de Paolo Guerrero: Básicamente fue una reunión con líderes de opinión. No me gusta el ‘me huele mal’ creo que Pedro te lo puede acalarar, él fue uno de los invitados.



Coki Gonzales: A mí me huele mal.



Abogado de Paolo Guerrero: Yo entiendo el 'me huele mal' como que hay un propósito oculto, Pedro Tenorio ha dicho que fue una conversación abierta, si tú te das cuenta, el universo del periodismo deportivo es muchísimo. Largamente más amplio...

Vea también Paolo Guerrero: FIFPro lo apoya y señala los pasos a seguir para lograr que juegue el Mundial Rusia 2018

Coki Gonzales : Con mayor conocimiento del tema y con preguntas álgidas, ácidas que derrepente incomodaban (interrumpe)



Abogado de Paolo Guerrero: No estamos hablando específicamente del tema deportivo. Hablábamos de temas legales del caso y las contingencias. Esa fue la motivación. Si alguien se ha podido ver afectado, asumo la responsabilidad y pido disculpas del caso.

Aquí el video completo del cruce entre Coki Gonzales y el abogado de Paolo Guerrero, en parte Pedro Tenorio:

Nuevo abogado de Paolo Guerrero confía en que capitán juegue mundial de Rusia 2018

Coki Gonzales : A pesar que Latina es el canal del Mundial, me pareció poco serio, no tan transparente y repito ‘markarianesco’. No porque estuvimos en las reuniones de Sergio Markarián, buenos almuerzos ponían -fui una sola vez-, pero a mí no me huele bien. Con respeto a Pedro Tenorio, que fue invitado. Hay muchas preguntas que hacer. La credibilidad de Paolo no está en discusión. Paolo no sacó ventaja, no es consumidor de nada, pero siento que no hay un 'mea culpa' y no se asume ningún error, se culpa a otros. La victimización es el primer paso para no reconocer errores.



Abogado de Paolo Guerrero: Es un posición válida, vivimos en un país con libertades y cada uno puede tener su apreciación, no la comparto. El camino no es atacar la reunión, guste o no, por más excusas que se den, se está atacando a los que asistieron.



Coki Gonzales: Yo no ataco a ninguno. Yo no ataco a los que fueron.



Abogado de Paolo Guerrero: Me parece malo utilizar el término ‘markarianesco’ con un sentido peyorativo. Pero lo respeto. Insisto, puedo entender tu molestia por no haber formado parte (de la reunión), pero me parece que ciertos adjetivos sobran. Esa es mi posición”



Luego de esta último cruce de palabras entre Coki Gonzales y el letrado Julio García, interrumpió Pedro Tenorio y prácticamente lo sacó del aire. "Coki muchas gracias. Yo solo quiero cerrar la entrevista porque el doctor tiene otros compromisos", dijo el conductor de Latina. La polémica se traslado entre los colegas periodistas pero al final se solucionó con una amistosa foto de Twitter.



"Aquí, sacándonos los ojos con Coki Gonzales. Me gustó aquello de “markarianezco”, jaja", citó Pedro Tenorio en su cuenta Twitter.



La polémica entre Coki Gonzales y Pedro Tenorio La polémica entre Coki Gonzales y Pedro Tenorio

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.