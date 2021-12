JUGARON CON SU NOMBRE. En las últimas horas se voceó la chance que el delantero Paolo Guerrero se pueda unir al histórico Colo Colo, club que busca un ‘9′ de jerarquía para el 2022, sin embargo esto no fue más que una falsa alarma. Mientras Guerrero disfruta de su tiempo libre en compromisos familiares y causa alboroto en centros comerciales, desde Chile el nombre del ‘Depredador’ continuó siendo noticia, aunque esta vez para desmentir su llegada.

Todo empezó cuando en ESPN F90 del país sureño, el exfutbolista Patricio Yáñez dio indicios que el arribo de Paolo Guerrero. “Vamos a ver qué pasa, pero la información de adentro me dice que (está) a una firma, que están todos los temas muy atados: tiempo, duración del contrato... no me dicen cuánto. Los temas económicos están completamente cerrados. Tendría que estar acá el próximo lunes, el próximo año”, comenzó diciendo el ‘Pato’, sin mencionar todavía el nombre del peruano.

Segundos después, Yáñez agregó: “Ese seleccionado, la información que tengo, es que es Paolo Guerrero”. Pues bien, ante las preguntas de otros medios y periodistas peruanos, el mismo ex jugador y hoy panelista dio marcha atrás causando molestia entre los seguidores del delantero.

[VIDEO] Patricio Yáñez sobre Paolo Guerrero en el día de los inocentes @Deportes921 #ColoColo pic.twitter.com/DL6AiH71uo — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) December 29, 2021

“Ayer (el martes) era el Día de los Inocentes, eso era todo. Pero oye que hay termos por ahí. Eso es todo, no le pongamos tanto color y tanta tontera. Te acuerdas de cuando habían diarios, las portadas...”, se justificó Patricio Yáñez en su espacio deportivo en ‘Radio Agricultura’ de Chile.

Paolo Guerrero rescindió contrato con Inter de Porto Alegre en octubre pasado. (Foto: AFP)

“Unos termos me decían que era hasta la 1 de la tarde, pero nosotros (el programa ESPN F90) vamos en la tarde. Falta sentido del humor, todo es grave. Fue por un informante. Esa noticia me la envían a mí y le respondo ‘no te puedo creer, ¿lo puedo decir al aire?. Luego me dicen ‘caíste’”, relató el comentarista.

Paolo Guerrero asiste a reuniones familiares, mientras define su futuro que podría estar en Alianza Lima

No pasó mucho tiempo para que en redes sociales critiquen al ‘Pato’ Yáñez y hasta lo tilden de ‘malintencionado’. Sin embargo, también en Uruguay algunos portales deportivos jugaron con el posible fichaje de Paolo Guerrero al Nacional de Uruguay, aunque a diferencia de Chile ellos no trataron el tema en un programa de llegada amplia y tomándolo como cierto.

De otro lado, el ‘Depredador’ podría terminar fichando por Alianza Lima que ya le manifestó su voluntad de esperarlo hasta marzo sin ningún problema. En ese mes, el jugador estaría apto para entrenar y, en abril, jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

