El periodista Diogo Olivier, en una dura columna contra Paolo Guerrero , le dio la razón a la afición del Internacional quienes lo catalogaron de ‘ingrato’ por autorizar a su representante de pedir al club que rescinda su contrato.

El comunicador le recordó a Paolo Guerrero que el Inter “le brindó apoyo en los momentos más difíciles” en la carrera del peruano, como el caso de dopaje en 2018 y la reciente lesión a la rodilla que lo alejó de las canchas gran parte del 2020 y recién hace unas semanas regresó a las canchas recuperado.

“Entiendo que Guerrero pida el despido. Es tu derecho. Quiere renovar cuanto antes, no vio ni rastro del rumbo, ya no es un niño, necesita tocar su vida, todavía sueña con otro Mundial. Hasta ahora, está bien. Pero decir que no recibe apoyo del Inter y se siente maltratado, como indica su plantilla, es una injusticia e ingratitud. El club le tendió la mano en el peor momento de su carrera, sancionado por cargos de dopaje. Lo esperó durante casi un año“, escribió Olivier.

“Pero el escenario ha cambiado con una pandemia que ya mató a 400.000 en Brasil y sigue cerrando puestos de trabajo. El Inter no tiene dinero. Se está ahogando en deudas. Tienes que cortar. Ya no está en condiciones de renovar con un delantero de 37 años por lo que le estaba pagando. El contrato finaliza al final del año. El resto son malentendidos y cada uno intenta ver solo su lado”.

Paolo Guerrero y su posible salida del Inter de Porto Alegre

“INTER LO NECESITA”

El vicepresidente del Inter, João Patrício Herrmann, reveló en entrevista a la web Goal , que conversó con Paolo Guerrero, pero solo de su recuperación y fisioterapia a la rodilla derecha que se está realizando en el club y no de su pedido de rescindir su contrato.

“No hay nada de atrasos en los sueldos, ningún dinero pendiente entre el Inter y Guerrero. La conversación que tuve hoy con Guerrero fue para apoyar su recuperación y que más que nunca el club lo tiene este año, lo queremos en el campo y ayudando al Inter“, aseguró Herrmann a Goal.

INTER PIDE 2.5 MILLONES

El empresario de Paolo Guerrero, Vinícius Prates, ha hecho oficial el pedido de rescindir el contrato del jugador con Inter de Porto Alegre y acusa una seria “falta de respeto” hacía el ‘Depredador’. Según la ‘Revista Colorada’, ante este panorama, el club ejecutaría la cláusula que ambas partes firmaron en la renovación del 2020 que estipula el pago de 2.5 millones de dólares para una posible salida.

Los directivos de Inter de Porto Alegre siguen sin darse por notificados oficialmente y aseguran que el asunto debe ser discutido “internamente”. Prates, reconoce que el goleador de la selección peruana se mostró muy incómodo con las frecuentes noticias sobre la incertidumbre de la renovación de su contrato.

Globo Esporte informa que “Paolo Guerrero entiende que el cuadro colorado le faltó el respeto de arte de los directivos, pese a que siempre se han manejado con respeto y ha mostrado su dedicación por el club”, según el comunicado que hizo público el empresario del peruano. El contrato de Guerrero prevé el pago de una multa de 2.5 millones de dólares si se desea ir antes de diciembre del 2021.

