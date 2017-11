Paolo Guerrero: Comisión Antidopaje del Perú dio su versión sobre el caso y desmintió alarmantes rumores

El director ejecutivo de la Comisión Nacional Antidopaje del Perú (CONAD), Víctor Carpio, se refirió al resultado analítico adverso de la prueba antidoping de Paolo Guerrero tras el partido Perú vs Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



"Sustancia S6 está enmarcada entre los estimulantes. Son 60 sustancias en este grupo. Están antigripales, drogas sociales y antidepresivos. La sustancia encontrada (caso Paolo Guerrero) no se hace pública", dijo el Víctor Carpio, director ejecutivo de la CONAD, en declaraciones a Canal N.



Sobre las especulaciones de la posible drástica sanción de Paolo Guerrero tras conocerse la suspensión provisional de la FIFA, Víctor Carpio, aclaró que incluso solo podría existir una amonestación.



"La categoría S6 te da la posibilidad de sanción entre una amonestación hasta suspensión de cuatro años. Depende del tipo de sustancia y el deporte. Las sustancias para sacar ventaja deportiva tienen sanción más alta. Si haces Bádminton y tomas un estimulante definitivamente tendrás ventaja competitiva sobre el rival. En cambio, si eres surfista y tomas un antidepresivos no te va a dar esa ventaja", agregó.

Aquí las declaraciones del Víctor Carpio:

"Cada caso es particular. Sobre todo la cantidad. Hay muchos casos de contaminación por sustancias antigripales. En el S6 el tipo de sustancia es lo principal a identificar. El estimulante te permite una mejor perfomance", mencionó el dirigente de CONAD sobre el caso de Paolo Guerrero.

