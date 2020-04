El diálogo entre Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, dos referentes de la selección peruana no ha dejado de sorprender a todos sus seguidores: el ‘Depredador’ conocido por su afición a los caballo de carrera, está apunto de llevar al hipódromo a un nuevo ‘Pura Sangre’ que llevará el nombre de uno de los jugadores más rápidos de la ‘Blanquirroja’: Luis Advíncula.

Paolo Guerrero aprovechó el dialogo que tenía con la ‘Foquita’ resaltando el buen nivel de Luis Advíncula con André Carrillo e incluso los destacaron como los más potentes y rápidos de la selección peruana en este momento. “Esos 'gatos’ son rapidísimo me los traje de Chincha, esos ya pisaron vidrio en los techos ya no le tiene mido a nada jajaja... Imagínate tener un caballo como Advíncula, allí en el hipódromo” le comentaba Farfán entre risas.

“No sabes, a uno de mis caballos que va a debutar recién este este año le he puesto 'El Rayo Advíncula’ esta ráaaaaapido. Ya le dije al mi zambo: primito le he puesto tu nombre a uno de mis caballos para que me gane todas mis carreras”, contó Paolo Guerrero..

Acto seguido Jefferson Farfán hizo desatar la risa de Paolo Guerrero con un comentario sobre el veloz jugador de la selección peruana. “Y cómo tiene los ‘juanetes’ ese caballo te apuesto que mejor que el negro jajaja. No ese negro esta bien fuerte, viene comiendo duro”, reconoció la ‘Foquita’.