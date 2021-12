Paolo Guerrero envió un mensaje cargado de ilusión a los hinchas de Alianza Lima quienes habían perdido las esperanzas de verlo vestido de blanquiazul el 2022, en medio del interés de clubes internacionales como Boca Juniors y Cruz Azul. El ‘Depredador’ reafirmó su deseo de jugar por el cuadro victoriano.

El goleador quien llegó como invitado a la premiación a los mejores del 2021 de la ADFP no pudo evitar el contacto con la prensa buscó saber cuál será el futuro de cara al 2022 y si estaba ilusionado con su posible pase a Boca Juniors tras la visita de Jorge Bermúdez. “Me puede gustar, pero yo no defino nada. Estoy enfocado en mi recuperación. Mi empresario debe tener más detalles”, contó el delantero.

Con la incertidumbre de su futuro en la ‘Bombonera’ era inevitable platear la pregunta sobre la posibilidad de vestir la casaquilla de Alianza Lima. “Claro que me gustaría. Es un sueño que lo tengo intacto y espero que algún día se dé”, respondió el capitán de la selección peruana.

Paolo Guerrero con babero por su sobrino

Paolo Guerrero se mostró por el titulo de Alianza Lima de la mano de su amigo Jefferson Farfán, quien estuvo ausente en la gala. “Es más lindo cuando premian al equipo de tus amores como campeón. Eso no tiene precio”, reconoció el artillero.

También se tomó algunos instantes para comentar el buen momento que vive su sobrino Sergio Peña en el futbol de Suecia. “Está jugando muy bien, viene haciendo goles y eso lo llena de confianza para que sume y mejore más. Es un jugador que la selección peruana necesita”, finalizó.