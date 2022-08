Avaí FC de Paolo Guerrero entró en la peor racha de la temporada y los hinchas del cuadro de Florianópolis empiezan a preocuparse, pues ni el aporte del ‘Depredador’ ha evitado que el equipo entre en zona de descenso y siga en caída libre cuando aún faltan 14 partidos para el final del Brasileirao.

Avaí FC ya ha jugado 24 de los 38 duelos que tiene en el campeonato de la primera división en Brasil y la derrota ante Coritiba, este sábado, ha sido la número 20 de la temporada y la quinta en una secuencia de siete partidos sin ganar, la peor racha para el ‘León de la isla’.

La última victoria del equipo de Paolo Guerrero ha sido el 16 de julio, cuando vencieron 1-0 al Santos en la Ressacada. El equipo de Eduardo Barroca ahora ha caído hasta el puesto 18 de la clasificación y está en posición de descenso, una situación que deseaban evitar y por la que hicieron un esfuerzo para fichar al goleador histórico de la selección peruana y aporte su jerarquía en favor del equipo.

Paolo Guerrero con el arco cerrado en Avaí que sigue en zona de descenso (video: YouTube)

¿Cuál es la fórmula para escapar del descenso para Avaí FC?

El equipo del ‘Depredador’ tiene 23 puntos y está a solo dos unidades del puesto 16 que está fuera de la zona más peligrosa de la tabla y que, casualmente, es el equipo que lo derrotó en la última fecha: Coritiba (16° con 25)

Similar situación es la que vivió Fortaleza hace alguna fechas, y que ha dejado una esperanza para el equipo de Paolo Guerrero, pues con cuatro victorias (Cuiabá, Internacional, Ceará y Corinthians) y un empate (Fluminense) ha logrado escapar del fondo de la tabla y escalar hasta el puesto 13° con 27 unidades .

Las estadísticas apuntan que Avaí FC tiene la necesidad de empezar a sumar puntos y llegar a la fecha 30 del Brasileirao lejos de las posiciones del descenso, pues podría complicar su situación a solo ocho fechas para el final y donde tendrá que enfrentar a equipos de mayor presupuesto y nivel como Flamengo, Santos, Palmeiras, Fluminense y Fortaleza, este último que tiene el mismo objetivo de no volver a posiciones de descenso.

Paolo Guerrero tiene enamorada y ella misma lo confirma.

Hinchas cuestionan amorío de Paolo Guerrero y bailarina

El momento del equipo parece no preocupar mucho a Paolo Guerrero quien ha decidido vivir un nuevo romance con la bailarina brasileña Ana Paula Consorte, una relación mediática que no ha sido bien vista por los hinchas de Avaí que ya cuestionan la concentración del peruano en sus temas sentimentales, por encima de las necesidades del equipo donde todavía no ha sumado goles, pese a jugar los 90 minutos en el último duelo ante Coritiba, donde solo tuvo 3 remates al arco, dio 9 pases cerca del área rival y solo ganó solo 6 duelos de los 20 que tuvo, números poco alentadores para los aficionados.