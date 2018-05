Paolo Guerrero: Este crack le pidió su camiseta y delantero de Flamengo hizo esto [VIDEO y FOTOS] 

Paolo Guerrero volvió a sonreír dentro de una cancha de fútbol. El delantero que participó en el triunfo de Flamengo 2-0 ante Internacional de Porto Alegre, en el Maracaná, no solo fue saludado por los 60 mil espectadores en el coloso carioca, sino también de sus rivales. Uno de ellos, Andrés D’Alessandro, quien se acercó con la intención para pedirle su camiseta.



Paolo Guerrero fue el jugador más requerido al final del encuentro, no solo por sus compañeros y la prensa, quienes quisieron saber las impresiones del goleador de Flamengo. Fiel a su estilo, el argentino Andrés D'Alessandro, aprovechó el termino del partido para felicitar el regreso del goleador y señalarle con los ojos que deseaba su camiseta. El peruano se excusó de no entregársela en ese momento.



Paolo Guerrero, no tenía la intensión de hacerle un desaire al crack del Internacional y le prometió que le haría llegar la casaquilla al vestuario visitante, sin embargo ese gesto no fue tan bien tomado por Andrés D'Alessandro quien se marchó sin insistirle más.



Luego en la zona mixta Paolo Guerrero, pasó cerca de 20 minutos antendiendo a la prensa local e internacional que deseaba registrar sus impresiones, tras su regreso con Flamengo. “Estoy muy feliz. Es muy emocionante volver en el Maracaná lleno, en nuestra casa, con los hinchas cantando mi nombre. Fue impresionante, increíble. No tengo palabras para describir este momento.”, dijo el jugador.