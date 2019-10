Paolo Guerrero: Esta fue su crítica en caliente tras la derrota ante Uruguay en el Centenario | VIDEO  

Terminó caliente. Paolo Guerrero , capitán de la selección peruana , reconoció que se vieron sorprendido por el accionar de Uruguay y criticó las dudad y la poca concentración de los primeros minutos en el Centenario que le costó el partido.



"Nos quedamos con esa ganas de ganar el partido. Creo que dominamos totalmente el segundo tiempo, creo que nos está faltando el último pase, nos estamos alocando. Estamos enfrentando a jugadores que son figura en Europa y hay que decidir en segundo que hacer con la pelota", señaló el ' Depredador'.



"Me quedo tranquilo por el desempeño del grupo. El profe obviamente quiere probar variantes, lo está haciendo. todos son importantes y mientras más jugadores tengamos mejor, pues así el profesor no tiene dolores de cabeza. pero un poco me voy con esa espinita que pudimos sacar un mejor resultado", aseveró el capitán de la selección peruana.

Declaraciones de Paolo Guerrero tras derrota ante Uruguay

El líder de la 'Blanquirroja' hizo una autocrítica sobre los primeros minutos en el campo. "Uruguay no nos dejó pensar estábamos dudosos y en el segundo tiempo mejoramos y les hicimos mucho daño", agregó.



Asimismo, envió un mensaje a sus compañeros "Esperemos que todos agarren ritmo sobre todos los que no han tenido continuidad en sus equipos, porque los necesitamos a todos cuando empiecen las Eliminatorias, que van a hacer así miuy duras", finalizó.