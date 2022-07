El presente de Paolo Guerrero, sin equipo todavía en este 2022 y su reciente rechazo a Alianza Lima provocó una inesperada reacción de Pedro García, panelista de ‘Al Ángulo’, quien reveló detalles desconocido de un lado del ‘Depredador’ y de la ambición por el dinero del entorno que lo rodea y lo ha llevado a tomar malas decisiones en esta etapa final de su carrera.

“No sé quién lo rodea, no sé quién lo asesora, no sé quién le recomienda o le asiste. Quién le dice: Por aquí sí, o por aquí no. No conozco, no sé si es una persona cercana, conocida, no sé, lo digo desde la neutralidad. Pero creo que desde hace mucho tiempo está mal asesorado y voy a argumentar ”, explicó el periodista de Movistar Deportes.

El periodista reveló como se maneja el ‘Depredador’ en estos últimos años. “La gente que asiste a Paolo Guerrero, cuando le recomienda ir por aquí sí y por aquí no, me consta, cada vez que se pide su participación para algo, la pregunta es ¿Cuánto hay? Y no todo tiene que ver con cuánto hay. Si va a hacer un comercial, negocia. Pero a veces tienes que asistir a lugares donde no hay un contrato”, argumentó.

Pedro García revela lado mercantilista de Paolo Guerrero (Video: Movistar Deportes)

“No es un secreto que hicimos un documental sobre Perú, una película ‘Identidad’. En un momento como hablo (Jefferson) Farfán o (Pedro) Gallese, en su casa en los Estados Unidos. Como habló Advíncula en España o Pedro Aquino que recibió en México a la producción, la respuesta no sé si de Paolo (Guerrero) o de la gente que lo rodea fue tener una participación (económica). O sea, plata para hablar, cuando es un documental un testimonio que queda para toda la vida, esas cosas no puedes cobrar, porque eso es un testimonio ”, exclamó.

Pedro García sobre doping de Paolo Guerrero: “Cambió de versión varias veces”

El periodista también puso como ejemplo su pésima estrategia tras conocerse su inhabilitación previo a Rusia 2018. “ Paolo Guerrero tiene una gente que me parecería que lo está conduciendo por un lugar equivocado. Cuando se produjo lo del dopaje, también pasó que el mismo Guerrero, a través de su defensa cambió de versión. No una, varias veces. Eso no se vio bien , la gente a la que responsabilizaba eran terceros, las versiones incluso culparon hasta la nutricionista del equipo”, dijo con énfasis.

“ No puedes como capitán culpar al mozo, la nutricionista y al hotel. De hecho, Perú estaba feliz en ese hotel, pero se tuvieron que mudar de hotel porque había un conflicto. Esas cosas no hablan bien de la gente que lo rodea, ni habla bien de Guerrero , porque ya es un hombre grande y a mí me da la impresión que hay momentos en los que tienes que actuar diferente, no solo ver las cosas desde un contrato”, finalizó.

Pedro García también cuestionó su accionar de 'Depredador' en caso de doping (Video: Movistar Deportes)

Pedro García sobre Paolo Gerrero en Alianza Lima: “No todo es plata”

Para Pedro García, Paolo Guerrero desperdició una gran oportunidad de pasar a la hitoria del cuadro de La Victoria. “ Me parece que, por su estado actual, él tenía mucho más que recibir de Alianza Lima que para darle. En esa línea, creo que habría sido inteligente que el razone eso y diga: Estoy en una pierna, pero me voy a matar para hacer goles. Quiero brindarme para devolver lo que me ha dado Alianza, sin haber jugado oficialmente por el club. No todo es plata ”, dijo el ‘Internacional’.