Una tabla de salvación parece rescatar a Paolo Guerrero del mar de rechazos que ha sufrido en los últimos días desde Ecuador y el resto de clubes importantes de Sudamérica. ESPN Argentina ha dado cuenta que la directiva de Racing Club ha retomado el interés por el ‘Depredador’ que se resolvería a su regreso de Arabia Saudita.

El programa ESPN F12 informó que las opciones del goleador de la selección peruana para llegar al equipo de Fernando Gago se han incrementado ante la imposibilidad de traer a otros nombres relacionados al club y por conocer, además, el buen estado físico del jugador.

ESPN da nuevas luces sobre chances de Paolo Guerrero en Racing (Video: ESPN)

Desde el estudio Esteban Edul se hacía la pregunta sobre si Paolo Guerrero era el nuevo refuerzo de Racing Club. “ Si me hacías esta pregunta hace una semana, yo te decía no es. Ahora, si me preguntas hoy te digo que es el nombre por el cual Racing está acelerando las negociaciones y es el principal apuntado para reforzar a la delantera. ”, comentó Tomas Dávila reportero de ESPN desde la sede del club.

Paolo Guerrero analiza oferta de Racing

Las dudas por las lesiones del jugador no se hicieron esperar, más teniendo en cuenta la fricción con la que se juega en el fútbol argentino. “ Racing, lógicamente, ya averiguó; hizo una investigación previa del estado físico de Paolo Guerrero , que es fundamental a la hora de contratar un jugador y más para la cantidad de competencias que va a tener Racing, y la verdad que la respuesta fue positiva ”, comentó para tranquilidad del panel.

La pelota esta en el campo del depredador quien ya tiene una oferta del cuadro de Avellaneda y sus agentes estarían respondiendo una contraoferta para que el jugador pueda pasar las pruebas médicas desde el lunes 23 de enero. “ Ahora depende de Paolo Guerrero. Es verdad, tiene oferta también de otros clubes del exterior, pero me dicen que no es imposible, que de hecho ya hay una oferta sobre la mesa y que la está analizando el jugador ”, agregó el reportero.

Godoy Cruz dijo ‘No gracias’ a Paolo Guerrero

Mientras para Paolo Guerrero negocia con Racing Club lo que podría ser su salario en el cuadro argentino, se conoció que el principal cuadro de Mendoza, Godoy Cruz, hizo conocer la negativa para avanzar en las negociaciones con los representantes del jugador, debido precisamente a sus elvadas pretenciones económicas para la situación financiera del club.