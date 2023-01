Paolo Guerrero despierta pasión en los hinchas, pero lo que no esperaba el ‘Depredador’ era que los hinchas de Racing Club empezaran a cuestionar su llegada como posible refuerzo para las competencias importantes en el club como la Supercopa de Argentina y La Copa Libertadores 2023.

Las declaraciones del ‘Mago’ Rubén Capria, director deportivo de ‘La Academia’, sobre el ‘sondeo’ al veterano goleador de la selección peruana fue suficiente para que los aficionados tomaran las redes sociales para manifestar encontradas posiciones respecto a esta posibilidad.

Los aficionados expresaron mucha disconformidad y criticaron la llegada de un jugador con casi 40 años al dinámico equipo de Fernando Gago. “ Para eso que vuelva Lisandro. Un exjugador. Sería tirar la plata, no puede hacer el desgaste que exige el equipo de Gago ”, “ Era hace 5 o 10 años atrás, hoy con 39 se retira en junio ”, fueron algunos de los cometarios en redes sociales.

Aficionados de Racing cuestionan edad y producción del 'Depredador' (@EstoesRacingOk)

Otros hinchas fueron al análisis de su producción en el 2022 donde descendió con Avaí FC, otros fueron hasta un pasado más polémico. “ Demasiado grande solo jugó 10 partidos en el 2022 ″, “ Exjugador. 39 años. Ya no ”, “ Paso. Muy quilombero (problemático) traigan a Bou, dejen de dar vueltas ”, “ En su momento fue un fenómeno. Ahora está grande y tuvo un doping positivo.... ”, expresaron otros aficionados.

Hinchas critican posible fichaje de Poalo Guerrero a Racng (@EstoesRacingOk)

También hubo ‘Flores’ para el Depredador

Pero no todo fue ‘palo’ para el hijo de Doña Peta, que se encuentra en la dulce espera de su última ‘bendición’ junto a la bailarina Ana Paula Consorte. “ Cómo no van a querer a Paolo Guerrero, que venga ya ”, “ Contrato por producción y que venga ”, “L a verdad en la previa no me convence, pero si a Gago le gusta, lo banco a pleno ”, fueron los otros comentarios a favor del ‘Depredador’.

Paolo Guerrero sigue sin equipo tras una campaña complicada en el Avaí FC de Florianópolis, equipo que esperó seis meses y no pudo ver un gol del peruano en el Brasileirao, sin embargo, la directiva de Racing espera conseguir los últimos momentos de gloria del peruano.

Rácing de Argentina pretende a Paolo Guerrero

“ Sí, hay algún sondeo. Estamos evaluando el pro y el contra de todos los jugadores. Estamos evaluando muchas más, no solamente lo de Paolo , que es un tremendo líder y un jugador de una calidad notable ”, comentó Rubén Capría en una declaración que provocó la reacción de las diferentes comunidades de ‘La Academia’.