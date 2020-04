Paolo Guerrero se formó en las divisiones menores de Alianza Lima, pero no pudo debutar en el fútbol peruano, a nivel profesional, con el club blanquiazul. No obstante, para el hincha íntimo el ‘Depredador’ es un ídolo porque siempre se ha sentido identificado con los colores de la institución de La Victoria. No obstante, el jugador del Inter de Porto Alegre bien pudo haber vestido la casaquilla celeste de Sporting Cristal.

En una acostumbrada charla con su ‘compadre’ Jefferson Farfán, que ya se está volviendo clásica en las redes sociales, Guerrero confesó que estuvo a punto de quedarse a jugar con los cerveceros, pero optó por Alianza Lima porque era hincha de ese club. El intermediario para que llegue a La Florida iba a ser el ‘Coyote’ Julio Rivera, quien era figura en el conjunto bajopontino.

“Tuve la oportunidad de ir a Sporting Cristal porque mi hermano ya estaba ahí y le decían ‘trae a tu hermano’. A la 'U', no”, dijo el ariete de la Selección Peruana.

Luego Paolo Guerrero mencionó que tras pensarlo bien, optó por no ir a Cristal. ¿La razón? Trasladarse desde Chorrillos hasta El Rímac iba a significar un gran trajín. Además, hacerlo hubiese sido traicionar a su gran amor.

“Ya después la pensé porque ir hasta La Florida era lejos. Yo vivía en Chorrillos. Y siempre fui hincha de Alianza”, zanjó sobre este asunto en la transmisión en vivo en Instagram.

Directo a Alemania

Como se recuerda, con apenas 17 años, Paolo Guerrero emigró a Alemania tras ser fichado por el Bayern Múnich, club por el que jugó hasta el 2006. Luego, ha defendido al Hamburgo, Corinthians y Flamengo, antes de enfundarse la camiseta del S.C. Internacional.

