Pocas veces Paolo Guerrero ha desnudado su estado emocional y en esta ocasión no ha tenido temor en exponerse. El capitán de la selección peruana reconoció sentirse agobiando, no solo por su rendimiento individual, sino por situación que atraviesa la ‘Blanquirroja’ en esta fecha triple que es determinante para las chances del equipo en las Eliminatorias Qatar 2022.

“Hicimos un partido redondo, faltó culminar. Tenemos que matar, sino acaba la jugada con gol... (hace gesto de inconformidad). Pero hicimos un gran partido, hubo esfuerzo de todo el equipo. Tuvimos muchas chances y tenemos que ser más contundentes en la definición”, dijo sobre el final del partido.

“Perdimos la pelota y tuvimos esa infelicidad que no pudimos controlar el balón dentro del área, patearon y fue gol. Hoy teníamos que ganar, todos los saben, pero todavía falta. Hemos demostrado que fuera de casa somos fuertes y ahora pensar en Venezuela que va a ser durísimo y hay que sacar los tres puntos”, comentó en caliente el ‘Depredador’.

Paolo Guerrero confiesa que se siente "muy presionado" (Video: Movistar Deportes)

Paolo Guerrero: “Deseao sentirme con más confianza”

“Quiero sentirme con más confianza, a veces me siento muy presionado de la cabeza, por eso conforme voy trabajando con mis compañeros me voy a sentir más cómodo, para encontrarme con ellos, para sentirme mas cómodo para jugar. A vece me siento un poco presionado, pero quero volver a eso quero retomar”, añadió el goleador.

El capitán no baja los brazos y siente que Perú esta vivo en las Eliminatorias. “Yo creo que sí. Falta muchos partidos de visitante y también en casa. Así que toca pensar en Venezuela y ahora así tenemos que ganar”, finalizó el goleador histórico de la selección peruana.