Paolo Guerrero: Delantero se desbordó en emoción por cumpleaños de su papá [VIDEO y FOTOS] 

Paolo Guerrero , goleador de la selección peruana aún no se resigna a quedarse fuera del mundial de Rusia 2018 y en el medio de su lucha por deshacerse del castigo de 14 meses impuesto por el TAS, ha echo un alto para conmemorar el cumpleaños de su padre, don José Guerrero.



Paolo Guerrero utilizó su cuenta en Instagram para hacer publico el saludo a su progenitor. "Feliz cumpleaños Papi, que Dios te proteja y te cuide mucho. Tus consejos, tú forma de ver la vida, ser directo, tan profesional y tan culto que sin duda eres el hombre ejemplo a seguir. Te quiero mucho Papá, pasa un lindo día. ❤️ #ídolo", publicó el goleador de la selección peruana .



Paolo Guerrero recibió el miércoles el aliento de su padre, quien había mantenido un silencio prudencial, hasta que el capitán de la selección peruana tuvo una respuesta negativa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Don José escribió una carta donde hizo una defensa de la calidad profesional de su hijo. “Es una pena que Paolo, que está luchando por conseguir jugar el Mundial, cuando la WADA reconoce que no es drogadicto, que no tomó un anís para rendir más. Sin embargo, se ensañó con una sentencia desproporcionada y arbitraria. En fin, muchas cosas más”, escribió el papá del delantero.

Pese al último revés que tuvo Paolo Guerrero en la FIFA, los abogados de jugador de la selección peruana agotarán un último recurso de "Revisión de sentencia" al TAS que le podría permitir tiempo para que pueda jugar el Mundial de Rusia 2018 . Es por ese motivo que su equipo de defensa aun permanece en Suiza buscando esta última posibilidad.