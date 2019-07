Paolo Guerrero: Denilson tildó de llorón a 'Depredaror' tras su queja en Copa Brasil |VIDEO |FOTOS 

Las palabras dePaolo Guerrero , goleador del Inter de Porto Alegre , quejándose del arbitraje de Wilton Sampaio tras la derrota 1-0 ante Palmeiras en la Copa Brasil, colmó la paciencia del campeón del mundo (Korea-Japón 2002.) Denilson , quien le pegó un palo al 'Depredador'.



"Cuando Guerrero no pisa el área, él se pone bravo. No sirve de nada llorar. Paolo Guerrero es mi amigo, pero se mostró infeliz en la declaración después del juego. El fútbol es divertido. Cuando pierde, se queja, cuando gana, todo está bien", precisó.



"El Inter de Porto Alegre no jugó nada. (…) Palmeiras tenía para meter tres o cuatro goles. Allá también ganará por un 2 a 1 y con el Beira-Rio lleno', completó el exjugador del , Palmeiras y campeón Paulista en el 2008.



Paolo Guerrero fue criticado por Denilson el campeón del mundo con Brasil

Paolo Guerrero aseguró que el juez Wilton Sampaio no arbitró de maneja justa a los 'Colorados'. "Es complicado jugar con él pitando todo para ellos, para nosotros nada. No sé. Aquí es difícil cobrar porque juegas con un jugador más, que es el juez ", señaló el delantero de Inter de Porto alegre.



"Es increíble, él pita todo para ellos y a nosotros nada. ¡Es j…! ¿Pero qué voy a decir? Yo no soy brasileño. Para mi no da para cobrar nada. Así que es injusto. Jugar así al fútbol es una m…", agregó el 'Depredador'.