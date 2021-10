La victoria por 2-0 de la selección peruana sobre Chile trajo sus complicaciones, a la lesión de Edison Flores, se suma un nuevo contratiempo que nos deja sin una de nuestras armas más peligrosas para los duelos ante Bolivia y Argentina. Se trata del delantero Paolo Guerrero.

Guerrero hizo un trabajo sacrificado en la primera mitad del partido, friccionando siempre con los defensas chilenos. Pese a no tener opciones de gol (solo un remate directo) su aporte fue importante hasta el minuto 15 del segundo tiempo, cuando fue cambiado para permitir el ingreso de Jefferson Farfán.

Luego del partido, Guerrero fue sincero en torno a no sentirse al 100% físicamente, mencionando que molestias en la rodilla no le permiten dar todo lo que puede dar, ni en la selección ni en su club Inter de Porto Alegre.

“Tuvimos roces, tengo roces con todos los zagueros, que es normal, es parte del partido. nada de extra deportivo ¿Cuánto me falta para que vuelva a mi nivel? Primero resolver el tema de mi rodilla, que parece que no me quiere dejar jugar. Lo estoy manejando con calma, teniendo un poco de paciencia. Para mí es importante estar jugando, en mi equipo no estoy jugando y eso me deja un poco triste. Pero bueno, seguir trabajando, que el trabajo va a ser mi sacrificio para yo volver a jugar tanto en mi equipo como en la selección”, respondió luego del partido a la pregunta de Trome.

Paolo Guerrero desconvocado oficialmente

Al finalizar el encuentro se pudo ver al ‘Depredador’ con bastante hielo en la rodilla izquierda. Es probablemente esta misma lesión la que llevó a su desconvocatoria. Paolo no estará ante Bolivia ni ante Argentina.

“La Selección Peruana de Fútbol informa que el futbolista Paolo Guerrero queda desafectado de la convocatoria para los partidos ante Bolivia y Argentina por las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial Qatar 2022″, se lee en el comunicado de la FPF.





Cambios en la selección: Entran Mora y Calcaterra, salen Tapia y Flores

La selección peruana anunció la convocatoria de Oslimg Mora y Horacio Calcaterra para el viaje a Bolivia. En tanto, quedaron desafectados por lesión Edison Flores y Renato Tapia. Carrillo tampoco viaja a Bolivia. Entérate aquí todos los detalles.

