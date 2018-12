Paolo Guerrero y su deseo por Año Nuevo que te romperá el corazón

Paolo Guerrero se mostró muy sincero con sus sentimientos a pocas horas de Año Nuevo y publicó en su cuenta Instagram un mensaje que conmovió las redes sociales.



Paolo Guerrero está suspendido y pese a su lucha por su inocencia y levantamiento del castigo, no ha podido regresar a las canchas luego del Mundial Rusia 2018 y tras el fichaje con Inter de Porto Alegre.



Así no dudó en expresar su sentir en redes y manifestó su deseo más profundo. Paolo Guerrero puso en evidencia su ansiedad por la llegada del 2019 y jugar de nuevo.



"No quiero regalos, no quiero saludos, solo quiero JUGAR FÚTBOL #apúrate2019", publicó Paolo Guerrero en su cuenta Instagram a pocas horas del celebrar el Año Nuevo. Además el atacante peruano lo acompañó con una foto.

De inmediato y en menos de una hora la publicación de Paolo Guerrero recibió cerca de 80 mil interacciones positivas en Instagram, además de casi un centenar de comentarios de sus fanáticos.

