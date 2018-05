"Paolo Guerrero está destrozado", dijo Doña Peta tras conocer fallo del TAS [VIDEO y FOTOS]

Doña Peta declaró que Paolo Guerrero está destrozado y encerrado en su habitación tras conocer la sanción a 14 meses que lo deja fuera del Mundial Rusia 2018 y también de las canchas hasta el 2019.



Visiblemente afectada y muy molesta por el castigo de su hijo Paolo Guerrero, Doña Peta no dudó en defender con uñas y dientes la inocencia del capitán de la selección peruana y sostuvo que a su llegada a Perú saldrá a hablar todo. "Esto es una injusticia. Aquí hay una mano negra que no sé cuál es, pero yo voy a dar con él. Yo no paro hasta el final, porque a mi hijo no lo van a castigar así", sostuvo en entrevista a RPP Noticias.

Doña Peta pidió que el pueblo peruano se levante porque "mi hijo es un hombre bueno. Él nunca ha estado en drogas", además confirmó que el Swisshotel nunca quiso apoyar a Paolo Guerrero, pues le negó la ayuda a la hora de identificar al mozo que le dio el té contaminado.



Sobre cómo se encuentra Paolo Guerrero en estos momentos, Doña Peta aseguró que "está destrozado. Como él lo dijo un día le están cortando las piernas. Su pasión y su delirio siempre ha sido el fútbol, por qué se lo van a cortar".

"Esto es el dolor más grande de mi vida. Paolo está en otro cuarto y no me está escuchando", manifestó furiosa la mamá de Paolo Guerrero.