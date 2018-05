Partiendo de la premisa y el consenso que es un camino difícil, Paolo Guerrero y su sueño de ir a Rusia 2018 , no solo depende de los argumentos legales, ahora es una lucha contra el reloj.

Sin duda se busca dos soluciones posibles al caso de Paolo Guerrero . No obstante, en cualquiera de los casos, la FIFA juega un rol determinante. Incluso, depende de la celeridad del TAS en la notificación del fallo de manera oficial.



El propio abogado de Paolo Guerrero , Julio García, explicó los dos caminos a seguir y que podrían beneficiar al delantero nacional. Pero con 29 días, en el mejor de los casos, para el debut, es muy complicado: el indulto -ya no amnistía- de la FIFA y acudir al Tribunal federal Suizo.



A ello le sumamos que si es así, Ricardo Gareca no puede incluir oficialmente a Paolo Guerrero en la lista 23 jugadores por estar suspendido. El primer plazo para el Depredador es el 4 de junio (a 19 días) Pero puede hacer modificaciones a la nómina por lesión hasta 24 horas antes del partido oficial (15 de junio) y por fuerza mayor.

Paolo Guerrero: En 29 días se tiene que dar una de estas dos opciones y una condición para ir a Rusia 2018 Paolo Guerrero: En 29 días se tiene que dar una de estas dos opciones y una condición para ir a Rusia 2018

Aquí la primer condición que podría traer abajo todos lo conseguido por Paolo Guerrero , si se da la celeridad de los procesos en Suiza y todo sale a su favor: La FIFA debe decretar el caso como fuerza mayor, de lo contrario no hay opción.



Y lo malo de esto es que un jugador de Perú tendría que salir de la lista ¿Lo haría Ricardo Gareca a un día del debut? ¿Qué jugador sacrificaría su sueño mundialista por Paolo Guerrero ?



Sigamos. Entonces hay dos fechas límites. La nómina definitiva el 4 de junio y el 15 de junio (a 24 horas del debut).

1. El camino del indulto

Solo la FIFA lo puede hacer y debe existir una presión del único ente vínculante: FIFPro, que felizmente está decidido a colaborar. Pero ¿la FIFA estaría dispuesta a dar marcha atrás? No hay razón para pensar que así lo haría. Y sentaría un precedente histórico.

2. El Tribunal Federal Suizo

Este camino requiere de una astucia legal para encaminarse a los antecedentes y jurisprudencia anteriores. Sí, es posible. El enemigo es el tiempo.



En simple. Paolo Guerrero buscará anular la sentencia del TAS y así quedaría listo para jugar el Mundial Rusia 2018. Para esto se incia el proceso de manera formal y adicionalmente se presenta una medida cautelar al Tribunal Federal Suizo.



El juicio de nulidad jurídica del fallo del TAS (laudo) pude tomar meses -hasta más de un año- pero la medida cautelar sirve para suspender el fallo de 14 meses y Paolo Guerrero de inmediato podría jugar. El Tribunal Federal de Suiza deberá de aceptar la medida cautelar antes de seguir con el proceso. De lo contrario, ya no hay esperanzas.



Pero antes de iniciar el proceso con el Tribunal Federal de Suiza, el TAS debe notificar oficialmente con el expediente completo a la defensa de Paolo Guerrero . Sin esta documentación es imposible iniciar el proceso. Primer escollo y queda menos de un mes.

Entonces, suponiendo que la notificación del TAS llega en tiempo y forma. Los abogados de Paolo Guerrero se presentan al Tribunal Federal Suizo, y este tiene como plazo hasta 10 días para decidir si acepta la medida cautelar o no.



Si la acepta, el Tribunal Federal de Suiza tendrá que notificar al TAS y con ello Paolo Guerrero tendrá que informar a la FIFA sobre la suspensión de su sanción y la FIFA formalizar esto para su posible inclusión en Rusia 2018. Todo esto en 29 días.



El camino no es fácil y los tiempos tendrían que calzar a la perfección. El camino es complicado. Pero no imposible. El paso de los días y el tiempo decidirá la suerte de Paolo Guerrero .

