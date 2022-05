La presencia de Paolo Guerrero en la convocatoria de Ricardo Gareca, este viernes, ya empieza a generar polémica en las esquinas, en los bares y hasta en los programas de televisión, como sucedió con Diego Rebagliati quien defendió el llamado del ‘Depredador’, aunque no llegue en sus mejores condiciones.

“ Paolo Guerrero vuelve este lunes y va a la Videna. No es que el lunes van a averiguar, dónde está . Él estará ahí el martes y también el próximo lunes, desde que empieza a trabajar la selección peruana. Lo que hay que ver es si Ricardo Gareca , a la hora de que lo evalúen los médicos, decide contar con él ”, dijo el exfutbolista sobre el ‘Depredador’.

Asimismo, señaló que la posible lista a presentar este viernes podría verse aumentada en el número de jugadores llamados. “ La convocatoria que viene no tiene limitaciones, si Gareca se siente cómodo trabajando con 40, convoca a 40 ″, expresó el comentarista de ‘Al Ángulo’.

Diego Rebagliati pide a Gareca llamar a Paolo Guerreo (Video: Movistar Deportes)

“Paolo Guerrero llega este lunes o martes a la Videna”

Diego Rebagliati fue en contra del resto de sus compañeros que no encuentran la lógica al llamado de Paolo Guerrero. “No es lo mismo que cuando estuvo parado antes del Mundial. Sin embargo, esa duda la tuvimos previo al Mundial, juega con Arabia Saudita el amistoso y no juega con Dinamarca desde el arranque. A lo que voy es que, en todo caso, si está ‘más o menos’, no hace daño llevarlo, que juegue un ratito con Nueva Zelanda, que agarre minutos y a ver cómo está ”, propuso el panelista.

Ricardo Gareca hace pedido a Paolo Guerrero para repechaje (Foto: AFP)

Chávarri sobre Paolo Guerrero: “¿Qué tan bien puede estar?”

Por su parte, José Chávarri, se mostró contrario a la posición de su compañero de programa, sobre las condiciones en las que llegaría al equipo el ‘Depredador’.

“ Lo de Paolo, creo yo, que tiene que ver el tema de la competencia. Él puede estar, desde lo médico, rehabilitado. Pero ahí comienza la otra parte, que es lo físico, y ahí es ver ¿cómo estará? ¿Qué tan bien puede estar Paolo para que sea considerado en los 22 o 23 que terminen viajando? ” , se preguntó el coach deportivo.

También se sumó a los cuestionamientos Michael Succar en relación al ritmo competitivo del jugador. “ Si hacemos una comparativa con el año del Mundial y esta temporada, este debe ser el año en que menos jugó. Han pasado cuatro años, está más grande… ”, reflexionó el periodista deportivo.

Selección peruana: ¿Cuándo se dará la convocatoria?

Ricardo Gareca dará a conocer la convocatoria oficial este viernes 20 de mayo en la Videna. El sábado 28 de mayo, el equipo parte rumbo a Barcelona donde se preparará para el amistoso ante Nueva Zelanda el próximo domingo 5 de junio a las 10:30 a.m. (hora peruana) en el estadio RCDE del Espanyol, en España.

El repechaje está programado para 13 de junio en Doha ante el ganador del duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos (7 de mayo). Este partido ante el representante de la Confederación Asiática está pactado para la 1:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Ahmad Bin Ali, de Al Rayyan.