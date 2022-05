Las declaraciones de Carlos Zambrano, sobre su posible retiro prematuro del fútbol, abrió una inesperada polémica entre los panelistas de ‘Al Ángulo’, donde Diego Rebagliati reveló un episodio poco conocido de Paolo Guerrero cuando fue sancionado por la FIFA y terminó ‘desorientado’ en el momento mas complicado momento de su carrera y su vida.

El exfutbolista, sin ningún ánimo de espoilear, la serie que Netflix está grabando con esta misma la historia del ‘Depredador’, intentó graficar las complicaciones en las que entran los futbolistas cuando los alejan del fútbol y cuando entran en la etapa de retiro. “ El fútbol te pueden volver inútil, porque te hacen de todo, hasta cuando vas a al aeropuerto, nunca haces un checking ”, graficó el panelista por su propia experiencia.

‘Reba’ en el afán de plasmar un mejor ejemplo se animó a contar algo poco conocido “Yo voy aponer un ejemplo y ojalá se tome a bien, me voy a arriesgar. Cuando a Paolo le pasa la situación del doping, estaba acá. Entrenando por su cuenta, se acuerdan de la foto corriendo por el golf, iba al gimnasio y jugaba tenis. Un día lo citaron, no en la Videna, porque no podía entrar allí y le dijeron ¿Qué estás haciendo? ”, reveló el comentarista.

Diego Rebagliati cuenta episodio de Paolo Guerrero que no verás en Netflix (Video : Mosvistar Deportes)

Paolo Guerrero recibió jalón de orejas desde la Videna

La respuesta del referente de la selección peruana sorprendió a todos en el estudio. “Paolo respondió: ‘Bueno, estoy tratando de hacer un poco de fútbol, manteniéndome’. No, no, no, le dijeron y ahí fue donde lo organizan para que se vaya a Argentina, que trabaje con un preparador especial, que se vaya a vivir a un Country. Él estaba esperando que le digan, qué es lo que tenía que hacer ”, apuntó.

Para Diego Rebagliati, esta ‘parálisis’ sufrida por el capitán de la selección peruana es la que sufren todos los jugadores cuando son apartados del fútbol. “ La iniciativa de hacerlo por sí mismo, no la tenía, no sabía muy bien qué podía hacer, donde tenía que entrenar, cómo podía entrenar. Llegaron otros, se lo organizaron y al final llegó a jugar el Mundial. O sea, no es culpa de él, creo es más culpa de su entorno ”, finalizó.

Paolo Guerrero se acerca a Alianza Lima para llegar a Qatar 2022

Se conoció que Paolo Guerrero culminó con gran parte de las evaluaciones en su rodilla derecha, la misma que fue operada por última vez en junio del 2021. El atacante ha tratado la inflamación condral con un éxito considerable al punto de poder volver a jugar esta temporada y en su panorama Alianza Lima es la gran oportunidad de jugar el Mundial Qatar 2022 de conseguirse la clasificación.

El ‘Depredador’ jugó su último partido con la selección en octubre del 2021 contra Chile por las Eliminatorias Qatar 2022. Allí arrancó en el once inicial, estuvo hasta los 62 minutos y fue cambiado por Jefferson Farfán, quien curiosamente también jugó allí su último encuentro con la ‘Bicolor’.

Sin embargo, a diferencia de la ‘Foquita’, Paolo se quedó sin club. El 25 de octubre, el jugador y el Internacional de Porto Alegre decidieron de mutuo acuerdo darle fin al vínculo laboral y Paolo Guerrero quedó libre. El capitán ‘Blanquirroja’ habría retomado el diálogo con la institución blanquiazul en la próxima apertura del libro de pases para el Torneo Clausura.