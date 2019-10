Paolo Guerrero: ¿Qué dijo sobre ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani para el Perú vs Uruguay? [VIDEO]

Paolo Guerrero habló de las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani para el Perú vs Uruguay que se llevará a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo por fecha FIFA. Mira el video. ¿Qué dijo de capitán de la 'Bicolor'?



"Para la selección no hay amistosos. Creo que es una linda oportunidad para seguir con los nuestro. Seguir mejorando, corregir errores y llegar bien a las Eliminatorias", precisó Paolo Guerrero en "Canal N" tras arribar a Montevideo.



Asimismo, el delantero de Internacional se refirió a las bajas de Luis Suárez y Edinson Cavani en la selección de Uruguauy. "Por más que no estén ellos, Uruguay es una selección competitiva que nos va a servir muchísimo".

Llegada de la selección peruana a Uruguay

Con Paolo Guerrero, que vuelve tras autoexlusión, Perú se mide con Uruguay este viernes 11 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Centenario de Montevideo, en amistoso internacional por fecha FIFA.