Paolo Guerrero: Directivo de Inter de Porto Alegre confía en recurso interpuesto en Suiza |VIDEO |FOTOS 

Rodrigo Caetano, Director Ejecutivo deInter de Porto Alegre , confesó que están a la espera de un nuevo fallo del Tribunal Federal Suizo, que permita a Paolo Guerrero unirse a los entrenamientos del cuadro colorado, líder del Brasileirao.



" Paolo Guerrero está aguardando que el recurso interpuesto en Suiza salga a su favor. Nos gustaría contar con él en este Brasileirao, pero aún no tenemos novedad. Esperemos tener buenas noticias lo antes posible y contar con él. Sería excelente", contó Caetano.



"Cuanto más opciones tengamos, mejor para el equipo. No hay que ilusionar al equipo con Paolo Guerrero, cuando aún no lo tenemos habilitado. Vamos a valorar a los atletas que están aquí y que colocaron al Inter en el liderazgo Brasileirao", agregó el dirigente de Inter de Porto Alegre.



"El castigo de Paolo Guerrero es doble y perjudica porque no puede jugar ni entrenar en el club. Pero él es un atleta ejemplar y está cuidando su forma física con un trabajo especial recomendado por nuestros especialistas", finalizó el directivo de Inter de Porto Alegre.