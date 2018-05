Paolo Guerrero: Doña Peta asegura que Claudio Pizarro está detrás del castigo de su hijo [VIDEO y FOTOS]

La mamá de Paolo Guerrero , Doña Peta a ha salido a defender a su hijo como una leona y con la sangre en el ojo, culpó al presidente de la FPF Edwin Oviedo y al padre de Claudio Pizarro en hacer un complot para que el capitán de la selección peruana no juegue el mundial de Rusia 2018.



La Madre de Paolo Guerrero quien se encuentra en Brasil anunció que este martes llegaría a Lima para acusar a los responsables de esta tragedia que vive su familia "Yo llego para acusar una mano negra que hay aquí. Esto es una injusticia, Aquí no hubo defensa la federación si yo no me meto no hacen nada. Hay tantas cosas que tengo que hablar y lo diré mañana que estoy en Perú".



"Cómo la selección peruana va a concentrar en el Swissotel, si han contaminado a mi hijo y encima lo perjudicaron ante el TAS. como sigues concentrando allí. Y la nutricionista? primero la botaron para que yo me quede tranquila y ahora la volvieron a contratar entonces que cosa hay ellos no han querido que Paolo vaya por que mi hijo reclamó por los sueldos de los demás chicos", dijo la madre de Paolo Guerrero.



"Yo tengo información que escondieron hasta el mozo del hotel para que nadie hable con él. Lo hicieron dormir adentro para que nadie lo contacte. Ellos están en combina con la federación, sino cómo se filtró la información de mi hijo, ellos lo hicieron. Ustedes saben lo que es destruir un hombre así..."





Doña Peta amenaza con regresar a Perú y contar toda su verdad

Asimimso, la madre de Paolo Guerrero cuestionó lo que le hicieron vivir hoy a su hijo en Río de Janiero cuando se probó el uniforme de la selección peruana y le midieron el terno para el posible viaje y además incluyó a un nuevo actor en escena. "Todo ha sido armado una falta de respeto eso de que le iban a tomar las fotos. Desde el viernes lo he llamado al presidente (FPF) y tu crees que me contestó? y yo le iba a decir que iba salir con todo", agregó.



"Ahí mismo lo llamaron a Claudio Pizarro y qué casualidad que él ya sabía lo de Paolo, luego salió hablar el papá. Toda la vida mi hijo le he mostrado su amistad a Claudio y yo estoy resentida con el papá porque me dijo que su hijo era mejor que mi hijo, y me lo dijo en mi cara en un campeonato. El mismo peruano es envidioso de otro peruano, que pena me da", explotó Doña Petronila Gonzales.



Doña Peta acusa a la familia de Claudio Pizarro en el castigo de Paolo Guerrero

"Yo sé que Claudio Pizarro y el papá paran metidos en la federación, a mí no me van a decir que no han estado en una reunión. Acá hubo un complot contra mi hijo y yo le hecho la culpa a todos. Todos inclusive Carlos Delgado que ha sido representante de Juan Carlos Oblitas", reveló.



"Mi hijo está destrozado. Le están cortando las piernas porque hay otros intereses (Claudio Pizarro). Yo no soy tonta, desde el Bayern Munich a mi hijo lo han perjudicado. El papá de Claudio le dijo a mi hijo que se vaya a otro equipo", dijo.



"Nosotros venimos de abajo no tenemos el mismo status de ellos (familia de Claudio Pizarro), pero no mentimos. Que me demanden, que metan a la cárcel si quieren. Este es el dolor más grande de mi vida. Ellos van a ser los culpables de que a mí me pase algo y van saber quién es Petronila Gonzales y aunque me tenga que morir", añadió la mamá del capitán de la selección peruana.