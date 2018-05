Paolo Guerrero: Doña Peta al borde de las lágrimas y emocionada por su hijo que jugará el Mundial

Paolo Guerrero irá al Mundial y no solo los peruanos celebramos esta noticia del Tribunal Federal Suizo sino también su madre Doña Peta , quien respondió la llamada de América Noticias al borde de las lágrimas y emocionada con la noticia que su hijo finalmente cumplirá el sueño que tenía desde niño "jugar una Copa del Mundo".



"Mi hijo es un guerrero. Ya no sé que decir por mi hijo.

Gracias a todo el Perú. Los rezos de todos dieron resultados. Gracias a Dios se hizo justicia" , dijo con la voz entrecortada a Federico Salazar y Verónica Linares.



Doña Peta indicó que aun no logra comunicarse con Paolo Guerrero porque "se corta la llamada" y "más tarde hablaré con él"."No sé nada. Todo el mundo lo está llamando y se corta la comunicación. Está emocionado", agregó Doña Peta.

La mamá de Paolo Guerrero indicó que estaba nerviosa y no podía hablar de nada del caso de su hijo hasta que salga un comunicado especial. También agradeció al presidente de la FPF Edwin Oviedo "que se ha portado bien con Paolo Guerrero"



Asimismo Doña Peta manifestó que Paolo Guerrero por fin cumplirá el sueño que tiene desde niño que es jugar un mundial. "Ir a un mundial era el sueño de mi hijo y ha trabajado duro para eso y no era justo que eso no pase".



Por otro lado, Doña Peta indicó que no viajará a Rusia por el Mundial porque no está bien de salud por todo lo que estaba pasando con Paolo Guerrero . "Estaba decayendo pero ya no. Ya no. Ahora estoy bien y estoy feliz por mi hijo"

Doña Peta sobre participación de Paolo Guerrero en el Mundial. Video: Primera Edición

