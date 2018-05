Paolo Guerrero: Doña Peta causa revuelo en inauguración de complejo deportivo con el nombre de su hijo

Horas despues de saberse que Paolo Guerrero quedó habilitado para jugar con la selección nacional el Mundial Rusia 2018 , el Perú es una fiesta y no hay persona más feliz que su madre, Petronila Gonzales, conocida por todos como ‘Doña Peta’ .



Esta tarde, Doña Peta fue invitada por el alcalde de San Juan de Miraflores , Javier Altamirano, a la inauguración del complejo deportivo Paolo Guerrero , donde una multitud de personas recibió a lo grande a la madre del capitán de la blanquirroja .

Doña Peta también aprovechó el momento para hacerle entrega de parte del burgomaestre los pasajes de ida a vuelta a Rusia que le había prometido al hincha israelita , seguidor incondicional de la blanquirroja en su clasificación a un mundial después de 36 años.



En unas breves declaraciones a la prensa, Doña Peta dijo estar muy emocionada porque se hizo justicia en el caso de su hijo y podrá cumplir su sueño de disputar una Copa del Mundo junto a la selección peruana .

Asimismo, la madre de Paolo Guerrero –quien estuvo acompañada de su otro hijo, el exfutbolista Julio ‘Coyote’ Rivera– señaló que no viajará a Rusia , ya que vivirá toda la participación de la blanquirroja desde nuestro país.



“Nosotros luchábamos por algo que tenía que salir, ya que por lo que lo estaban juzgando, estaba mal”, dijo Doña Peta , al tiempo que contó que le dolía mucho cuando vio partir al combinado nacional y su hijo no estaba ahí.

“Me dolía mucho, desde los partidos. Tanto había luchado para estar ahí y después que no esté”, contó la madre de Paolo Guerrero , agregando que su hijo la llamó cerca de las 4 a.m. para compartirle la noticia. “El mejor regalo que me haya podido dar”, finalizó.

