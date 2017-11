Paolo Guerrero: Exmundialista dice que futbolista no le mentiría a su mamá sobre prueba antidoping [VIDEO]

El ex seleccionado nacional mundialista José Velásquez se refirió a la suspensión que le impuso la FIFA a Paolo Guerrero en entrevista con Sebastian Salazar, conductor de "N Noticias". El exfutbolista considera que detrás del caso del 'Depredador' hay una "mano negra" que quiere afectar a la selección.



José Velásquez resaltó la calma que siente Paolo Guerrero. "Si él está tranquilo es porque no ha cometido ningún error al respecto, esto viene de otro lado. Se presta a muchas cosas también", expresó el exfutbolista sobre el delantero.



Al ser consultado por las declaraciones de la mamá de Paolo Guerrero, Doña Peta, José Velásquez respondió que el delantero no le mentiría a su mamá. "Es bastante extraño que después de varios años salga una noticia como esa, realmente desastrosa", explicó el exmundialista.



José Velásquez resaltó que la trayectoría de Paolo Guerrero ha sido lo más diáfana y transparente durante todo el tiempo que viene jugando. "Hay que creerle a su mamá, no va a engañar a su mamá, es su madre", expresó el exmundialista.



Sebastian Salazar apoyo las declaraciones de José Velasquez sobre la relación de Paolo Guerrero con Doña Peta. "Paolo es bastante familiar, se nota que hay un amor que no permitiría al futbolista mentirle a su mamá", expresó el periodista.



Paolo Guerrero fue suspendido por 30 días de toda actividad deportiva por FIFA y no jugará partidos del repechaje a Rusia 2018 entre Perú vs Nueva Zelanda. Según el comunicado oficial de la Federación Peruana de Fútbol, Paolo Guerrero, fue inhabilitado de toda competición por ese periodo.

