Paolo Guerrero: Doña Peta responde a Magaly Medina por 'celebrar' suspensión de jugador | VIDEO

¡Fuerte y claro! Doña Peta terminó con las especulaciones y respondió a Magaly Medina por supuestamente haber 'festejado' la suspensión de Paolo Guerrero , hace unas semanas.

Usuarios en redes sociales consideraron que Magaly Medina festejó con un 'salud' la noticia de que Paolo Guerrero se perdería el mundial , acto que le costó ser suspendida del canal donde trabajaba, Latina.

Como se recuerda, Magaly Medina perdió un juicio por difamación contra Paolo Guerrero y fue condenada a prisión efectiva por dicho delito, en el 2008. La conductora pasó 3 meses recluida en el penal Santa Mónica

10 años después de aquel hecho que remeció la farándula local, Doña Peta ha decidido hacer caso omiso a los comentarios de Magaly Medina con este mensaje.

"Para mí, esa historia terminó. Es problema de ella, yo tranquila. No tengo venganza con nadie. Si Dios perdonó ¿Por qué yo no? No sé cómo se sentiría de ella, no la veo. Tú perdonas pero no olvidas. Fue su error. No hablo más de ella" , fue lo que comentó Doña Peta en entrevista con ATV+.



Por otro lado, Doña Peta hizo una importante revelación sobre la relación que mantiene su hijo, Paolo Guerrero, con Claudio Pizarro , luego del supuesto complot que existía contra del 'Depredador' para que no disputara el mundial de Rusia 2018.